Хачапури с кабачками за 15 минут: рецепт №1 для летнего завтрака

Хачапури с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Кабачковые хачапури — отличная альтернатива обычным оладьям и блинчикам. Благодаря большому количеству сыра они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а готовятся из простых продуктов, которые летом всегда есть под рукой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 450 г;

кефир — 320 мл.;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 130 г;

укроп — 1 пучок;

мука — 200–240 г;

сода — 0,6 ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление кабачковых хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Натереть кабачок, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить кефир, яйца, тертый сыр, измельчённый укроп, соду, чёрный перец и постепенно всыпать муку. Перемешать до получения однородного густого теста. Выкладывать порции теста на разогретую сковороду с маслом. Жарить под крышкой примерно по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать кабачковые хачапури горячими со сметаной, натуральным йогуртом или любимым соусом.

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