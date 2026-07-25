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Хачапури с кабачками за 15 минут: рецепт №1 для летнего завтрака

25 июля 2026 05:04
Хачапури с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Кабачковые хачапури — отличная альтернатива обычным оладьям и блинчикам. Благодаря большому количеству сыра они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а готовятся из простых продуктов, которые летом всегда есть под рукой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 450 г;
  • кефир — 320 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 130 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • мука — 200–240 г;
  • сода — 0,6 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Приготовление кабачковых хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть кабачок, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить кефир, яйца, тертый сыр, измельчённый укроп, соду, чёрный перец и постепенно всыпать муку.
  3. Перемешать до получения однородного густого теста.
  4. Выкладывать порции теста на разогретую сковороду с маслом.
  5. Жарить под крышкой примерно по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Подавать кабачковые хачапури горячими со сметаной, натуральным йогуртом или любимым соусом.

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