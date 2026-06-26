Конвертики из кабачков с мясной начинкой: рецепт на обед или ужин

Конвертики из кабачков. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Нежные кабачковые конвертики с сочной мясной начинкой готовятся просто и получаются очень сытными. Это универсальное блюдо на обед или ужин, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2–3 шт.;

куриный фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

яйца — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

мука — по консистенции;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу;

твёрдый сыр — по желанию.

Кабачки и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки нарезать тонкими продольными ломтиками. Фарш смешать с измельченным луком, чесноком, солью, перцем и специями. На каждый ломтик кабачка выложить небольшое количество начинки и завернуть в виде конвертика. Отдельно взбить яйца с молоком, добавить соль и немного муки до получения легкой клярной консистенции. Каждый конвертик обвалять в кляре. Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки или запечь до готовности. По желанию в конце посыпать тёртым сыром.

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