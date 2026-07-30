Конвертики с творогом и абрикосами на завтрак за 15 минут: рецепт на лето
30 июля 2026 05:04
Конвертики с творогом и абрикосами. Фото: gospodynka.com.ua
В сезон абрикосов хочется готовить простые, но необычные блюда с ярким фруктовым вкусом. Эти конвертики из лаваша получаются хрустящими снаружи, а внутри имеют нежную творожную начинку с ароматными кусочками абрикосов. Такой быстрый завтрак понравится всей семье и прекрасно подойдет к чашке чая или кофе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лаваш — 200 г;
- творог — 600 г;
- сахарная пудра — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — 2 ч. л.;
- сметана — 1 ст. л. (по желанию);
- абрикосы — 200 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог перетереть до однородности или хорошо размять вилкой.
- Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать. Если начинка получается сухой, добавить немного сметаны, чтобы она стала более нежной, но не жидкой.
- Абрикосы помыть, удалить косточки и нарезать небольшими кусочками.
- Лаваш разрезать на прямоугольники, выложить творожную начинку и добавить сверху абрикосы.
- Сформировать аккуратные конвертики или рулетики, плотно завернув края.
- По желанию перед обжариванием их можно обмакнуть в взбитое яйцо — так корочка получится ещё более румяной.
- Обжарить конвертики на небольшом количестве масла с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые изделия выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
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