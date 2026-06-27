Крабовый салат по-новому: понадобится 100 г палочек и 2 плавленых сырка
27 июня 2026 12:14
Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот крабовый салат получается особенно нежным благодаря сочетанию плавленого сыра и свежего огурца. Простой набор ингредиентов и быстрое приготовление делают его идеальным вариантом для легкой закуски или праздничного стола.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 100 г;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- свежий огурец — 1–2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками.
- Свежий огурец нарезать соломкой или тонкими полукольцами.
- Плавленый сыр предварительно охладить, после чего натереть на крупной терке.
- По желанию добавить измельченный чеснок для пикантности.
- Смешать все ингредиенты в одной миске, заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.
- Перед подачей салат охладить и украсить свежей зеленью или кусочками огурца.
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