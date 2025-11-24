Салат Банкетный — рецепты приготовления праздничного блюда с киви и говядиной

Вкусный салат "Банкетный". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Банкетный" — это блюдо, которое сразу становится центром праздничного стола. Сочетание сочных фруктов, нежной говядины и ярких овощей создает изысканный вкус и красивую презентацию, напоминающую праздничную мозаику. Такой салат легко держит форму, готовится без лишних хлопот и гарантированно вызывает восхищение гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

киви — 4-5 шт.;

яблоко — 1,5 шт.;

говядина отварная — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

морковь отварная — 2 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец черный — по своему вкусу;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить киви. Два плода нарезать тонкой соломкой, а еще два нарезать в тоненькие полукружочки — они станут украшением верхнего слоя. Очистить яблоки, удалить серединку и нарезать их соломкой, чтобы добавить салату свежести. Отварить говядину в подсоленной воде, охладить и нарезать очень тонкой соломкой. Переложить мясо в миску, добавить измельченный чеснок, черный перец и немного майонеза, чтобы соединить ингредиенты.

Кусочки мяса. Фото: gospodynka.com.ua

Начать формировать салат. Поставить разъемную форму диаметром примерно 20-21 см на тарелку и слегка смазать дно майонезом. Выложить мясной слой и разровнять, дополнительно майонезом не смазывать. Выложить слой яблок и нанести тонкую равномерную пленку майонеза. Натереть отваренную морковь на крупной терке, распределить поверх яблок и смазать очень тонким слоем майонеза так, чтобы морковь сохраняла яркий вид.

Кусочки киви. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить слой нарезанного соломкой киви. Отделить белки от желтков, белки натереть на крупной терке и высыпать поверх киви. Майонезом не смазывать. Желтки натереть на мелкой терке и посыпать ими одну половину поверхности салата.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

На вторую половину выложить полу кружочки киви внахлест, создавая праздничный декоративный рисунок. Накрыть салат пленкой и поставить в холодильник минимум на несколько часов, чтобы слои стабилизировались. Перед подачей снять форму — салат прекрасно держит форму и выглядит очень эффектно.

