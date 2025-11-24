Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Красивый салат "Банкетный" — все внимание только на это блюдо

Красивый салат "Банкетный" — все внимание только на это блюдо

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:04
обновлено: 14:33
Салат Банкетный — рецепты приготовления праздничного блюда с киви и говядиной
Вкусный салат "Банкетный". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Банкетный" — это блюдо, которое сразу становится центром праздничного стола. Сочетание сочных фруктов, нежной говядины и ярких овощей создает изысканный вкус и красивую презентацию, напоминающую праздничную мозаику. Такой салат легко держит форму, готовится без лишних хлопот и гарантированно вызывает восхищение гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • киви — 4-5 шт.;
  • яблоко — 1,5 шт.;
  • говядина отварная — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • морковь отварная — 2 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный — по своему вкусу;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить киви. Два плода нарезать тонкой соломкой, а еще два нарезать в тоненькие полукружочки — они станут украшением верхнего слоя. Очистить яблоки, удалить серединку и нарезать их соломкой, чтобы добавить салату свежести. Отварить говядину в подсоленной воде, охладить и нарезать очень тонкой соломкой. Переложить мясо в миску, добавить измельченный чеснок, черный перец и немного майонеза, чтобы соединить ингредиенты.

рецепт салату з яловичиною
Кусочки мяса. Фото: gospodynka.com.ua

Начать формировать салат. Поставить разъемную форму диаметром примерно 20-21 см на тарелку и слегка смазать дно майонезом. Выложить мясной слой и разровнять, дополнительно майонезом не смазывать. Выложить слой яблок и нанести тонкую равномерную пленку майонеза. Натереть отваренную морковь на крупной терке, распределить поверх яблок и смазать очень тонким слоем майонеза так, чтобы морковь сохраняла яркий вид.

рецепт святкового салату
Кусочки киви. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить слой нарезанного соломкой киви. Отделить белки от желтков, белки натереть на крупной терке и высыпать поверх киви. Майонезом не смазывать. Желтки натереть на мелкой терке и посыпать ими одну половину поверхности салата.

рецепт салату на новий рік 2026
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

На вторую половину выложить полу кружочки киви внахлест, создавая праздничный декоративный рисунок. Накрыть салат пленкой и поставить в холодильник минимум на несколько часов, чтобы слои стабилизировались. Перед подачей снять форму — салат прекрасно держит форму и выглядит очень эффектно.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов салатов для праздничного или будничного меню

Вкусный салат "Аврора" № 1 — превзошел даже "Оливье" и "Шубу".

Новый салат с курицей и грибами "Эмеральд" на праздничный стол — рецепт.

Изысканный салат "Ловелас" — любимая закуска мужчин, готовьте больше.

Сытный салат "Зима" — вкусный рецепт на холодное время года.

Праздничный салат "Первый снег" — каждый слой идеален, превзошел "Шубу".

Сытный салат "Столица" за 5 минут — он вкусный весь год и не надоедает.

Вкусный салат "Интрига" — секрет в хрустящем слое, вкус незабываемый.

Новый рецепт салата "Ленивая шуба" — знакомый вкус, но готовится за считанные минуты.

Вкусная закуска из куриных желудков — рецепт, который все обожают.

Новый салат с крабовыми палочками "Роксолана" — новый рецепт закуски.

Вкусный салат "Рапсодия" — идеальный салат на Новый год 2026 или другой праздник.

салат рецепт Что приготовить на Новый год закуска говядина
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации