Салат Праздничный — рецепты приготовления с крекерами, сыром и помидорами

Салат "Праздничный" — понадобятся крекеры, помидоры, чеснок и сыр
Этот салат создан для тех моментов, когда хочется быстро приготовить что-то яркое и по-настоящему праздничное. Сочетание хрустящего крекера, сочных помидоров и нежного сыра делает блюдо удивительно гармоничным. Кукуруза добавляет сладости, а чеснок придает пикантности, благодаря чему каждый кусочек получается выразительным и насыщенным. Салат готовится за несколько минут, но выглядит так, будто вы потратили гораздо больше времени.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- соленый крекер — произвольное количество;
- помидоры — произвольное количество;
- чеснок — по своему вкусу;
- кукуруза консервированная — произвольное количество;
- твердый сыр сливочный или сметанковый — произвольное количество;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Помидоры нарезать аккуратными кубиками. Сыр натереть на крупной терке, а чеснок измельчить через пресс до состояния пасты. Кукурузу хорошо отцедить, чтобы в салат не попала лишняя жидкость.
Крекер поломать на средние кусочки, сохраняя его хрусткость. В большой миске соединить помидоры, сыр, чеснок и кукурузу.
Добавить майонез и перемешать медленными движениями, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Ввести крекер непосредственно перед подачей, еще раз осторожно перемешать и сразу подавать, чтобы структура салата оставалась хрустящей и свежей.
