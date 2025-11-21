Салат Праздничный — рецепты приготовления с крекерами, сыром и помидорами

Салат "Праздничный". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат создан для тех моментов, когда хочется быстро приготовить что-то яркое и по-настоящему праздничное. Сочетание хрустящего крекера, сочных помидоров и нежного сыра делает блюдо удивительно гармоничным. Кукуруза добавляет сладости, а чеснок придает пикантности, благодаря чему каждый кусочек получается выразительным и насыщенным. Салат готовится за несколько минут, но выглядит так, будто вы потратили гораздо больше времени.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

соленый крекер — произвольное количество;

помидоры — произвольное количество;

чеснок — по своему вкусу;

кукуруза консервированная — произвольное количество;

твердый сыр сливочный или сметанковый — произвольное количество;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Помидоры нарезать аккуратными кубиками. Сыр натереть на крупной терке, а чеснок измельчить через пресс до состояния пасты. Кукурузу хорошо отцедить, чтобы в салат не попала лишняя жидкость.

Крекер поломать на средние кусочки, сохраняя его хрусткость. В большой миске соединить помидоры, сыр, чеснок и кукурузу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез и перемешать медленными движениями, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Ввести крекер непосредственно перед подачей, еще раз осторожно перемешать и сразу подавать, чтобы структура салата оставалась хрустящей и свежей.

