Дата публикации 21 ноября 2025 12:14
обновлено: 19:04
Салат Праздничный — рецепты приготовления с крекерами, сыром и помидорами
Салат "Праздничный". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат создан для тех моментов, когда хочется быстро приготовить что-то яркое и по-настоящему праздничное. Сочетание хрустящего крекера, сочных помидоров и нежного сыра делает блюдо удивительно гармоничным. Кукуруза добавляет сладости, а чеснок придает пикантности, благодаря чему каждый кусочек получается выразительным и насыщенным. Салат готовится за несколько минут, но выглядит так, будто вы потратили гораздо больше времени.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • соленый крекер — произвольное количество;
  • помидоры — произвольное количество;
  • чеснок — по своему вкусу;
  • кукуруза консервированная — произвольное количество;
  • твердый сыр сливочный или сметанковый — произвольное количество;
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления

Помидоры нарезать аккуратными кубиками. Сыр натереть на крупной терке, а чеснок измельчить через пресс до состояния пасты. Кукурузу хорошо отцедить, чтобы в салат не попала лишняя жидкость.

Крекер поломать на средние кусочки, сохраняя его хрусткость. В большой миске соединить помидоры, сыр, чеснок и кукурузу.

рецепт салату для свята
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез и перемешать медленными движениями, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Ввести крекер непосредственно перед подачей, еще раз осторожно перемешать и сразу подавать, чтобы структура салата оставалась хрустящей и свежей.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
