Салат Святковий — рецепти приготування з крекерами, сиром і помідорами

Салат "Святковий" — знадобляться крекери, помідори, часник та сир
Цей салат створений для тих моментів, коли хочеться швидко приготувати щось яскраве й по-справжньому святкове. Поєднання хрусткого крекеру, соковитих помідорів і ніжного сиру робить страву напрочуд гармонійною. Кукурудза додає солодкості, а часник надає пікантності, завдяки чому кожен шматочок виходить виразним і насиченим. Салат готується за кілька хвилин, але виглядає так, ніби ви витратили набагато більше часу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- солений крекер — довільна кількість;
- помідори — довільна кількість;
- часник — до свого смаку;
- кукурудза консервована — довільна кількість;
- твердий сир вершковий або сметанковий — довільна кількість;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Помідори нарізати акуратними кубиками. Сир натерти на крупній тертці, а часник подрібнити через прес до стану пасти. Кукурудзу добре відцідити, щоб у салат не потрапила зайва рідина.
Крекер поламати на середні шматочки, зберігаючи його хрусткість. У великій мисці з’єднати помідори, сир, часник і кукурудзу.
Додати майонез і перемішати повільними рухами, щоб інгредієнти рівномірно вкрилися заправкою. Ввести крекер безпосередньо перед подаванням, ще раз обережно перемішати й одразу подавати, щоб структура салату залишалася хрусткою та свіжою.
