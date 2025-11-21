Салат Святковий — рецепти приготування з крекерами, сиром і помідорами

Салат "Святковий". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат створений для тих моментів, коли хочеться швидко приготувати щось яскраве й по-справжньому святкове. Поєднання хрусткого крекеру, соковитих помідорів і ніжного сиру робить страву напрочуд гармонійною. Кукурудза додає солодкості, а часник надає пікантності, завдяки чому кожен шматочок виходить виразним і насиченим. Салат готується за кілька хвилин, але виглядає так, ніби ви витратили набагато більше часу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

солений крекер — довільна кількість;

помідори — довільна кількість;

часник — до свого смаку;

кукурудза консервована — довільна кількість;

твердий сир вершковий або сметанковий — довільна кількість;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Помідори нарізати акуратними кубиками. Сир натерти на крупній тертці, а часник подрібнити через прес до стану пасти. Кукурудзу добре відцідити, щоб у салат не потрапила зайва рідина.

Крекер поламати на середні шматочки, зберігаючи його хрусткість. У великій мисці з’єднати помідори, сир, часник і кукурудзу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез і перемішати повільними рухами, щоб інгредієнти рівномірно вкрилися заправкою. Ввести крекер безпосередньо перед подаванням, ще раз обережно перемішати й одразу подавати, щоб структура салату залишалася хрусткою та свіжою.

