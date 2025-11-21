Відео
Головна Смак Салат "Святковий" — знадобляться крекери, помідори, часник та сир

Салат "Святковий" — знадобляться крекери, помідори, часник та сир

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 12:14
Оновлено: 19:04
Салат Святковий — рецепти приготування з крекерами, сиром і помідорами
Салат "Святковий". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат створений для тих моментів, коли хочеться швидко приготувати щось яскраве й по-справжньому святкове. Поєднання хрусткого крекеру, соковитих помідорів і ніжного сиру робить страву напрочуд гармонійною. Кукурудза додає солодкості, а часник надає пікантності, завдяки чому кожен шматочок виходить виразним і насиченим. Салат готується за кілька хвилин, але виглядає так, ніби ви витратили набагато більше часу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • солений крекер — довільна кількість;
  • помідори — довільна кількість;
  • часник — до свого смаку;
  • кукурудза консервована — довільна кількість;
  • твердий сир вершковий або сметанковий — довільна кількість;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Помідори нарізати акуратними кубиками. Сир натерти на крупній тертці, а часник подрібнити через прес до стану пасти. Кукурудзу добре відцідити, щоб у салат не потрапила зайва рідина. 

Крекер поламати на середні шматочки, зберігаючи його хрусткість. У великій мисці з’єднати помідори, сир, часник і кукурудзу. 

рецепт салату для свята
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез і перемішати повільними рухами, щоб інгредієнти рівномірно вкрилися заправкою.  Ввести крекер безпосередньо перед подаванням, ще раз обережно перемішати й одразу подавати, щоб структура салату залишалася хрусткою та свіжою.

помідор салат часник рецепт кукурудза закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
