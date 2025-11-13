Відео
Дата публікації: 13 листопада 2025 13:44
Оновлено: 13:28
Салат Ловелас — рецепт улюбленої чоловічої закуски, яку з’їдають першою зі столу
Салат "Ловелас". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат недарма називають "Ловелас" — він підкорює з першої ложки. Ситний, ароматний і дуже апетитний, він має насичений грибний смак і ніжну текстуру. У ньому вдало поєднуються обсмажені шампіньйони, сир, картопля та морква, а легкий часниковий соус додає пікантності. Ідеальний варіант для святкового столу або домашньої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • майонез — до свого смаку;
  • картопля відварена — 4 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • шампіньйони — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • морква відварна — 2 шт.;
  • кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Відварену картоплю натерти на великій тертці та викласти першим шаром у форму або на плоску тарілку. Злегка присолити.

смачний салат з печерицями
Печериці та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Шампіньйони нарізати пластинками, цибулю — кубиками. Обсмажити все разом на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору, потім викласти другим шаром поверх картоплі. Сир натерти на дрібній тертці, додати майонез і подрібнений часник — добре перемішати, щоб утворився ніжний соус. Викласти цю суміш третім шаром і рівномірно розподілити.

рецепт святкового салату з печерицями
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Відварну моркву натерти на середній тертці, викласти останнім шаром. Прикрасити зверху кунжутом. Салат можна подавати одразу, але якщо дати йому постояти 20–30 хвилин у холодильнику, він стане ще смачнішим і ароматнішим.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
