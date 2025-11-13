Салат Ловелас — рецепт улюбленої чоловічої закуски, яку з’їдають першою зі столу

Салат "Ловелас". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат недарма називають "Ловелас" — він підкорює з першої ложки. Ситний, ароматний і дуже апетитний, він має насичений грибний смак і ніжну текстуру. У ньому вдало поєднуються обсмажені шампіньйони, сир, картопля та морква, а легкий часниковий соус додає пікантності. Ідеальний варіант для святкового столу або домашньої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

майонез — до свого смаку;

картопля відварена — 4 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

шампіньйони — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

сир твердий — 150 г;

часник — 2 зубчики;

морква відварна — 2 шт.;

кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Відварену картоплю натерти на великій тертці та викласти першим шаром у форму або на плоску тарілку. Злегка присолити.

Печериці та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Шампіньйони нарізати пластинками, цибулю — кубиками. Обсмажити все разом на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору, потім викласти другим шаром поверх картоплі. Сир натерти на дрібній тертці, додати майонез і подрібнений часник — добре перемішати, щоб утворився ніжний соус. Викласти цю суміш третім шаром і рівномірно розподілити.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Відварну моркву натерти на середній тертці, викласти останнім шаром. Прикрасити зверху кунжутом. Салат можна подавати одразу, але якщо дати йому постояти 20–30 хвилин у холодильнику, він стане ще смачнішим і ароматнішим.

