Салат Ловелас — рецепт улюбленої чоловічої закуски, яку з’їдають першою зі столу

Салат "Ловелас" — улюблена закуска чоловіків, готуйте більше
Цей салат недарма називають "Ловелас" — він підкорює з першої ложки. Ситний, ароматний і дуже апетитний, він має насичений грибний смак і ніжну текстуру. У ньому вдало поєднуються обсмажені шампіньйони, сир, картопля та морква, а легкий часниковий соус додає пікантності. Ідеальний варіант для святкового столу або домашньої вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- майонез — до свого смаку;
- картопля відварена — 4 шт.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- шампіньйони — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сир твердий — 150 г;
- часник — 2 зубчики;
- морква відварна — 2 шт.;
- кунжут — для посипання.
Спосіб приготування
Відварену картоплю натерти на великій тертці та викласти першим шаром у форму або на плоску тарілку. Злегка присолити.
Шампіньйони нарізати пластинками, цибулю — кубиками. Обсмажити все разом на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору, потім викласти другим шаром поверх картоплі. Сир натерти на дрібній тертці, додати майонез і подрібнений часник — добре перемішати, щоб утворився ніжний соус. Викласти цю суміш третім шаром і рівномірно розподілити.
Відварну моркву натерти на середній тертці, викласти останнім шаром. Прикрасити зверху кунжутом. Салат можна подавати одразу, але якщо дати йому постояти 20–30 хвилин у холодильнику, він стане ще смачнішим і ароматнішим.
