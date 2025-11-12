Відео
Україна
Відео

Святковий салат "Яна" — всі інгредієнти підібрані ідеально

Святковий салат "Яна" — всі інгредієнти підібрані ідеально

Дата публікації: 12 листопада 2025 12:14
Оновлено: 15:22
Салат Яна — святковий рецепт із сардиною, яйцями та сиром, який має ідеальний смак
Святковий салат "Яна". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат "Яна" одразу привертає увагу — яскравий, апетитний і дуже ніжний на смак. Поєднання сардини, овочів, яєць і сиру настільки гармонійне, що страва стає справжньою окрасою святкового столу. Він не тільки ситний, а й має приголомшливий вигляд — гості точно попросять рецепт.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 5 шт.;
  • часник — 1–3 зубчики;
  • картопля варена — 3–4 шт.;
  • морква варена — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сардина консервована — 250 г;
  • болгарський перець червоний — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 6 гілочок;
  • твердий сир — 100 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Варені яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки подрібнити виделкою, додати майонез, сіль і пропущений через прес часник. Добре перемішати до однорідної маси та наповнити нею половинки білків — це буде святкова прикраса салату.

рецепт святкового салату
Подрібнені жовтки. Фото: gospodynka.com.ua

Роз’ємну форму поставити на плоску тарілку, дно злегка змастити майонезом. Першим шаром натерти варену картоплю, трохи посолити, поперчити, змастити майонезом. Потім викласти натерту моркву, знову трохи приправити та додати дрібно нарізану цибулю.

простий рецепт салату на свято
Морква та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Сардину розім’яти виделкою й рівномірно розподілити поверх овочів, змастити майонезом.

смачний рецепт святкового салату
Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Потім додати дрібно нарізаний болгарський перець і зелену цибулю. Зверху викласти половинки яєць начинкою донизу, а поверх зробити акуратну сіточку з майонезу.

рецепт салату на новий рік 2026
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершальний штрих — натерти твердий сир і рівномірно посипати салат зверху. Поставити салат у холодильник на 30–40 хвилин, щоб він настоявся та став ще ніжнішим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска свято
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
