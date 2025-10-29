Відео
Україна
Салат "Рапсодія" — ідеальний салат на Новий рік чи інше свято

Салат "Рапсодія" — ідеальний салат на Новий рік чи інше свято

Дата публікації: 29 жовтня 2025 12:05
Оновлено: 10:43
Салат Рапсодія — ідеальний рецепт святкового салату з куркою, грибами та яблуком
Салат "Рапсодія". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня гастрономічна мелодія, де кожен інгредієнт звучить як окрема нота. Ніжна курка, соковиті помідори, ароматні гриби, свіжість яблука й вершковий сир створюють ідеальне поєднання. "Рапсодія" не лише прикрасить ваш новорічний або святковий стіл, а й стане улюбленою стравою гостей — легкою, вишуканою та дуже апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 1 шт. (приблизно 300 г);
  • помідори (червоні або жовті) — 2 шт.;
  • шампіньйони свіжі — 200 г;
  • яблуко кисле — ½–1 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • майонез — 4–5 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Спосіб приготування

Курячу грудку відварити у підсоленій воді з лавровим листком, перцем горошком і шматочком моркви. Залишити остигати в бульйоні — так м’ясо залишиться ніжним і соковитим. Потім нарізати дрібними кубиками, приправити сіллю та перцем.

салат з куркою
Курка та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати кубиками. Якщо вони надто соковиті — дати стекти зайвому соку або видалити середину. Для ефектної подачі використати різноколірні томати.

рецепт салату з куркою та грибами
Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампіньйони нарізати пластинками та швидко обсмажити на гарячій сковороді з невеликою кількістю олії, додавши дрібку солі та перцю. Гриби мають залишатися ніжними всередині. Яблуко натерти на великій тертці, збризнути лимонним соком, щоб не потемніло. Твердий сир натерти на крупній тертці.

салат з куркою та грибами на новий рік
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Викладати салат шарами у прозору форму або кулінарне кільце в такій послідовності:

  • перший шар — курка, злегка змастити майонезом;
  • другий — кубики помідорів;
  • третій — обсмажені шампіньйони, знову тонка сітка майонезу;
  • четвертий — яблуко, трохи соусу;
  • п’ятий — твердий сир, тонкий шар майонезу зверху.

Салат прикрасити свіжою зеленню, кільцями томатів або сирною стружкою. Поставити у холодильник мінімум на годину, щоб усі шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт гриби курка Що приготувати на Новий рік
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
