Салат Рапсодія — ідеальний рецепт святкового салату з куркою, грибами та яблуком

Салат "Рапсодія". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня гастрономічна мелодія, де кожен інгредієнт звучить як окрема нота. Ніжна курка, соковиті помідори, ароматні гриби, свіжість яблука й вершковий сир створюють ідеальне поєднання. "Рапсодія" не лише прикрасить ваш новорічний або святковий стіл, а й стане улюбленою стравою гостей — легкою, вишуканою та дуже апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряча грудка — 1 шт. (приблизно 300 г);

помідори (червоні або жовті) — 2 шт.;

шампіньйони свіжі — 200 г;

яблуко кисле — ½–1 шт.;

твердий сир — 150 г;

майонез — 4–5 ст. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Спосіб приготування

Курячу грудку відварити у підсоленій воді з лавровим листком, перцем горошком і шматочком моркви. Залишити остигати в бульйоні — так м’ясо залишиться ніжним і соковитим. Потім нарізати дрібними кубиками, приправити сіллю та перцем.

Курка та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати кубиками. Якщо вони надто соковиті — дати стекти зайвому соку або видалити середину. Для ефектної подачі використати різноколірні томати.

Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампіньйони нарізати пластинками та швидко обсмажити на гарячій сковороді з невеликою кількістю олії, додавши дрібку солі та перцю. Гриби мають залишатися ніжними всередині. Яблуко натерти на великій тертці, збризнути лимонним соком, щоб не потемніло. Твердий сир натерти на крупній тертці.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Викладати салат шарами у прозору форму або кулінарне кільце в такій послідовності:

перший шар — курка, злегка змастити майонезом;

другий — кубики помідорів;

третій — обсмажені шампіньйони, знову тонка сітка майонезу;

четвертий — яблуко, трохи соусу;

п’ятий — твердий сир, тонкий шар майонезу зверху.

Салат прикрасити свіжою зеленню, кільцями томатів або сирною стружкою. Поставити у холодильник мінімум на годину, щоб усі шари добре просочилися.

