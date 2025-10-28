Відео
Салат з куркою та буряком "Камелія" — прості продукти, смак вау

Салат з куркою та буряком "Камелія" — прості продукти, смак вау

Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:55
Оновлено: 08:40
Салат Камелія з куркою та буряком — простий рецепт із ресторанним смаком
Салат з куркою та буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується з найпростіших продуктів, але смакує як справжня ресторанна страва. Копчена курка, буряк, сирки та ніжний майонезний соус створюють гармонійне поєднання, від якого неможливо відірватися.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • копчена курка — 200 г;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • мариновані або квашені огірки — 3–4 шт.;
  • буряк варений або запечений — 1 шт. середнього розміру;
  • плавлені сирки — 2 шт. (попередньо охолодити);
  • майонез — до свого смаку;
  • часник — 1 зубчик;
  • кріп — для прикраси;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Буряк, яйця, сирки та огірки натерти окремо на крупній тертці. Копчену курку нарізати дрібними кубиками. Огірки відтиснути, щоб не було зайвої рідини.

Для соусу змішати майонез із подрібненим часником — так він стане більш ароматним і пікантним.

У прозорий салатник або кулінарне кільце викладати шари в такій послідовності:

  • перший шар — курка, змастити майонезом;
  • другий — яйця, знову трохи майонезу;
  • третій — огірки (без соусу, щоб салат не був водянистим);
  • четвертий — буряк, злегка підсолити й покрити тонким шаром майонезу;
  • п’ятий — натерті плавлені сирки, зверху зробити легку сітку з майонезу.

Посипати дрібно нарізаним кропом і поставити в холодильник на 1–2 години, щоб салат добре просочився та тримав форму.

рецепт салату з буряком та куркою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Страва виглядає святково, але готується напрочуд просто — ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного без зайвих клопотів.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
