Салат Камелія з куркою та буряком — простий рецепт із ресторанним смаком

Салат з куркою та буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується з найпростіших продуктів, але смакує як справжня ресторанна страва. Копчена курка, буряк, сирки та ніжний майонезний соус створюють гармонійне поєднання, від якого неможливо відірватися.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

копчена курка — 200 г;

варені яйця — 4 шт.;

мариновані або квашені огірки — 3–4 шт.;

буряк варений або запечений — 1 шт. середнього розміру;

плавлені сирки — 2 шт. (попередньо охолодити);

майонез — до свого смаку;

часник — 1 зубчик;

кріп — для прикраси;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Буряк, яйця, сирки та огірки натерти окремо на крупній тертці. Копчену курку нарізати дрібними кубиками. Огірки відтиснути, щоб не було зайвої рідини.

Для соусу змішати майонез із подрібненим часником — так він стане більш ароматним і пікантним.

У прозорий салатник або кулінарне кільце викладати шари в такій послідовності:

перший шар — курка, змастити майонезом;

другий — яйця, знову трохи майонезу;

третій — огірки (без соусу, щоб салат не був водянистим);

четвертий — буряк, злегка підсолити й покрити тонким шаром майонезу;

п’ятий — натерті плавлені сирки, зверху зробити легку сітку з майонезу.

Посипати дрібно нарізаним кропом і поставити в холодильник на 1–2 години, щоб салат добре просочився та тримав форму.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Страва виглядає святково, але готується напрочуд просто — ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного без зайвих клопотів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.