Україна
Салат с курицей и свеклой "Камелия" — простые продукты, вкус вау

Салат с курицей и свеклой "Камелия" — простые продукты, вкус вау

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 11:55
обновлено: 08:40
Салат Камелия с курицей и свеклой — простой рецепт с ресторанным вкусом
Салат с курицей и свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится из самых простых продуктов, но на вкус как настоящее ресторанное блюдо. Копченая курица, свекла, сырки и нежный майонезный соус создают гармоничное сочетание, от которого невозможно оторваться.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • копченая курица — 200 г;
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • маринованные или квашеные огурцы — 3-4 шт.;
  • свекла вареная или запеченная — 1 шт. среднего размера;
  • плавленые сырки — 2 шт. (предварительно охладить);
  • майонез — по своему вкусу;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп — для украшения;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

Свеклу, яйца, сырки и огурцы натереть отдельно на крупной терке. Копченую курицу нарезать мелкими кубиками. Огурцы отжать, чтобы не было лишней жидкости.

Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком — так он станет более ароматным и пикантным.

В прозрачный салатник или кулинарное кольцо выкладывать слои в такой последовательности:

  • первый слой — курица, смазать майонезом;
  • второй — яйца, снова немного майонеза;
  • третий — огурцы (без соуса, чтобы салат не был водянистым);
  • четвертый — свекла, слегка подсолить и покрыть тонким слоем майонеза;
  • пятый — натертые плавленые сырки, сверху сделать легкую сетку из майонеза.

Посыпать мелко нарезанным укропом и поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы салат хорошо пропитался и держал форму.

рецепт салату з буряком та куркою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Блюдо выглядит празднично, но готовится удивительно просто — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.

салат рецепт курица салат шуба свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
