Салат Камелия с курицей и свеклой — простой рецепт с ресторанным вкусом

Салат с курицей и свеклой "Камелия" — простые продукты, вкус вау
Этот салат готовится из самых простых продуктов, но на вкус как настоящее ресторанное блюдо. Копченая курица, свекла, сырки и нежный майонезный соус создают гармоничное сочетание, от которого невозможно оторваться.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- копченая курица — 200 г;
- вареные яйца — 4 шт.;
- маринованные или квашеные огурцы — 3-4 шт.;
- свекла вареная или запеченная — 1 шт. среднего размера;
- плавленые сырки — 2 шт. (предварительно охладить);
- майонез — по своему вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — для украшения;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Свеклу, яйца, сырки и огурцы натереть отдельно на крупной терке. Копченую курицу нарезать мелкими кубиками. Огурцы отжать, чтобы не было лишней жидкости.
Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком — так он станет более ароматным и пикантным.
В прозрачный салатник или кулинарное кольцо выкладывать слои в такой последовательности:
- первый слой — курица, смазать майонезом;
- второй — яйца, снова немного майонеза;
- третий — огурцы (без соуса, чтобы салат не был водянистым);
- четвертый — свекла, слегка подсолить и покрыть тонким слоем майонеза;
- пятый — натертые плавленые сырки, сверху сделать легкую сетку из майонеза.
Посыпать мелко нарезанным укропом и поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы салат хорошо пропитался и держал форму.
Блюдо выглядит празднично, но готовится удивительно просто — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.
