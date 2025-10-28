Салат Камелия с курицей и свеклой — простой рецепт с ресторанным вкусом

Салат с курицей и свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится из самых простых продуктов, но на вкус как настоящее ресторанное блюдо. Копченая курица, свекла, сырки и нежный майонезный соус создают гармоничное сочетание, от которого невозможно оторваться.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

копченая курица — 200 г;

вареные яйца — 4 шт.;

маринованные или квашеные огурцы — 3-4 шт.;

свекла вареная или запеченная — 1 шт. среднего размера;

плавленые сырки — 2 шт. (предварительно охладить);

майонез — по своему вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — для украшения;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Свеклу, яйца, сырки и огурцы натереть отдельно на крупной терке. Копченую курицу нарезать мелкими кубиками. Огурцы отжать, чтобы не было лишней жидкости.

Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком — так он станет более ароматным и пикантным.

В прозрачный салатник или кулинарное кольцо выкладывать слои в такой последовательности:

первый слой — курица, смазать майонезом;

второй — яйца, снова немного майонеза;

третий — огурцы (без соуса, чтобы салат не был водянистым);

четвертый — свекла, слегка подсолить и покрыть тонким слоем майонеза;

пятый — натертые плавленые сырки, сверху сделать легкую сетку из майонеза.

Посыпать мелко нарезанным укропом и поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы салат хорошо пропитался и держал форму.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Блюдо выглядит празднично, но готовится удивительно просто — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.