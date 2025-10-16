Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Красный шарм" — конкурент "Шубы", первым исчезает на столе

Салат "Красный шарм" — конкурент "Шубы", первым исчезает на столе

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 11:44
Салат Красный шарм — рецепт приготовления яркой альтернативы Шубе с фото
Салат "Красный шарм". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Красный шарм" — это настоящее украшение праздничного стола. Он сочетает сочную свеклу, нежные плавленые сырки и копченое куриное филе в идеальную гармонию вкусов. Благодаря маринованному луку и пикантному соусу блюдо получается нежным и одновременно насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареная свекла — 1 шт.;
  • плавленые сырки — 3 шт. (примерно 210 г);
  • копченое куриное филе — 270 г;
  • маринованные огурцы — 2-3 шт.;
  • синий (красный) лук — 1 шт.;
  • майонез — 120 г (или сметана или густой йогурт);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • свежий укроп — несколько веточек;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Для маринования лука:

  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Начать с маринования лука. Нарезать его мелкими кубиками или тонкой соломкой, добавить уксус, сахар и соль, перемешать и оставить на 10-15 минут. За это время лук станет нежным, ароматным и без горечи.

рецепт смачного салату
Майонез и укроп. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешать майонез (или сметану) с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом. Посолить, поперчить и тщательно перемешать — получится нежная ароматная заправка, которая придаст салату выразительный вкус.

рецепт салату замість шуби
Курица и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Копченое куриное филе нарезать кубиками. Свеклу и плавленые сырки натереть на терке (чтобы сырки легче натирались, их можно предварительно подморозить). Огурцы нарезать соломкой или небольшими кубиками.

Формировать салат слоями в разъемном кольце или глубокой тарелке:

  • первый слой — копченое куриное филе, смазать тонким слоем соуса;
  • второй слой — маринованный лук без жидкости;
  • третий слой — натертые сырки, слегка смазать соусом;
  • четвертый слой — маринованные огурцы, слегка полить соусом;
  • пятый слой — свекла, разровнять поверхность и смазать тонким слоем майонеза или соуса.
рецепт слаату шуба з куркою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Украсить салат зеленью, зернами граната, орешками или кунжутом. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-60 минут, чтобы все слои пропитались. Перед подачей снять кольцо и оформить верх узором из соуса.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт салат шуба свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации