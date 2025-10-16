Салат Красный шарм — рецепт приготовления яркой альтернативы Шубе с фото

Салат "Красный шарм" — конкурент "Шубы", первым исчезает на столе
Салат "Красный шарм" — это настоящее украшение праздничного стола. Он сочетает сочную свеклу, нежные плавленые сырки и копченое куриное филе в идеальную гармонию вкусов. Благодаря маринованному луку и пикантному соусу блюдо получается нежным и одновременно насыщенным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вареная свекла — 1 шт.;
- плавленые сырки — 3 шт. (примерно 210 г);
- копченое куриное филе — 270 г;
- маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- синий (красный) лук — 1 шт.;
- майонез — 120 г (или сметана или густой йогурт);
- чеснок — 2 зубчика;
- свежий укроп — несколько веточек;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Для маринования лука:
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Начать с маринования лука. Нарезать его мелкими кубиками или тонкой соломкой, добавить уксус, сахар и соль, перемешать и оставить на 10-15 минут. За это время лук станет нежным, ароматным и без горечи.
Для соуса смешать майонез (или сметану) с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом. Посолить, поперчить и тщательно перемешать — получится нежная ароматная заправка, которая придаст салату выразительный вкус.
Копченое куриное филе нарезать кубиками. Свеклу и плавленые сырки натереть на терке (чтобы сырки легче натирались, их можно предварительно подморозить). Огурцы нарезать соломкой или небольшими кубиками.
Формировать салат слоями в разъемном кольце или глубокой тарелке:
- первый слой — копченое куриное филе, смазать тонким слоем соуса;
- второй слой — маринованный лук без жидкости;
- третий слой — натертые сырки, слегка смазать соусом;
- четвертый слой — маринованные огурцы, слегка полить соусом;
- пятый слой — свекла, разровнять поверхность и смазать тонким слоем майонеза или соуса.
Украсить салат зеленью, зернами граната, орешками или кунжутом. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-60 минут, чтобы все слои пропитались. Перед подачей снять кольцо и оформить верх узором из соуса.
