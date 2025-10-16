Салат Красный шарм — рецепт приготовления яркой альтернативы Шубе с фото

Салат "Красный шарм". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Красный шарм" — это настоящее украшение праздничного стола. Он сочетает сочную свеклу, нежные плавленые сырки и копченое куриное филе в идеальную гармонию вкусов. Благодаря маринованному луку и пикантному соусу блюдо получается нежным и одновременно насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

вареная свекла — 1 шт.;

плавленые сырки — 3 шт. (примерно 210 г);

копченое куриное филе — 270 г;

маринованные огурцы — 2-3 шт.;

синий (красный) лук — 1 шт.;

майонез — 120 г (или сметана или густой йогурт);

чеснок — 2 зубчика;

свежий укроп — несколько веточек;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Для маринования лука:

яблочный уксус — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Начать с маринования лука. Нарезать его мелкими кубиками или тонкой соломкой, добавить уксус, сахар и соль, перемешать и оставить на 10-15 минут. За это время лук станет нежным, ароматным и без горечи.

Майонез и укроп. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешать майонез (или сметану) с измельченным чесноком и мелко нарезанным укропом. Посолить, поперчить и тщательно перемешать — получится нежная ароматная заправка, которая придаст салату выразительный вкус.

Курица и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Копченое куриное филе нарезать кубиками. Свеклу и плавленые сырки натереть на терке (чтобы сырки легче натирались, их можно предварительно подморозить). Огурцы нарезать соломкой или небольшими кубиками.

Формировать салат слоями в разъемном кольце или глубокой тарелке:

первый слой — копченое куриное филе, смазать тонким слоем соуса;

второй слой — маринованный лук без жидкости;

третий слой — натертые сырки, слегка смазать соусом;

четвертый слой — маринованные огурцы, слегка полить соусом;

пятый слой — свекла, разровнять поверхность и смазать тонким слоем майонеза или соуса.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Украсить салат зеленью, зернами граната, орешками или кунжутом. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-60 минут, чтобы все слои пропитались. Перед подачей снять кольцо и оформить верх узором из соуса.

