Салат Червоний шарм — рецепт приготування яскравої альтернативи Шубі з фото

Салат "Червоний шарм" — конкурент "Шуби", першим зникає на столі
Салат "Червоний шарм" — це справжня окраса святкового столу. Він поєднує соковитий буряк, ніжні плавлені сирки та копчене куряче філе в ідеальну гармонію смаків. Завдяки маринованій цибулі та пікантному соусу страва виходить ніжною й водночас насиченою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- варений буряк — 1 шт.;
- плавлені сирки — 3 шт. (приблизно 210 г);
- копчене куряче філе — 270 г;
- мариновані огірки — 2–3 шт.;
- синя (червона) цибуля — 1 шт.;
- майонез — 120 г (або сметана чи густий йогурт);
- часник — 2 зубчики;
- свіжий кріп — кілька гілочок;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Для маринування цибулі:
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Почати з маринування цибулі. Нарізати її дрібними кубиками або тонкою соломкою, додати оцет, цукор і сіль, перемішати та залишити на 10–15 хвилин. За цей час цибуля стане ніжною, ароматною й без гіркоти.
Для соусу змішати майонез (або сметану) з подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом. Посолити, поперчити та ретельно перемішати — вийде ніжна ароматна заправка, що надасть салату виразного смаку.
Копчене куряче філе нарізати кубиками. Буряк і плавлені сирки натерти на тертці (щоб сирки легше натирались, їх можна попередньо підморозити). Огірки нарізати соломкою або невеликими кубиками.
Формувати салат шарами у роз’ємному кільці або глибокій тарілці:
- перший шар — копчене куряче філе, змастити тонким шаром соусу;
- другий шар — маринована цибуля без рідини;
- третій шар — натерті сирки, злегка змастити соусом;
- четвертий шар — мариновані огірки, злегка полити соусом;
- п’ятий шар — буряк, розрівняти поверхню та змастити тонким шаром майонезу або соусу.
Прикрасити салат зеленню, зернами граната, горішками або кунжутом. Накрити плівкою й поставити в холодильник на 30–60 хвилин, щоб усі шари просочилися. Перед подачею зняти кільце та оформити верх візерунком із соусу.
