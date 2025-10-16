Відео
Головна Смак Салат "Червоний шарм" — конкурент "Шуби", першим зникає на столі

Салат "Червоний шарм" — конкурент "Шуби", першим зникає на столі

Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:44
Салат Червоний шарм — рецепт приготування яскравої альтернативи Шубі з фото
Салат "Червоний шарм". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Червоний шарм" — це справжня окраса святкового столу. Він поєднує соковитий буряк, ніжні плавлені сирки та копчене куряче філе в ідеальну гармонію смаків. Завдяки маринованій цибулі та пікантному соусу страва виходить ніжною й водночас насиченою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • варений буряк — 1 шт.;
  • плавлені сирки — 3 шт. (приблизно 210 г);
  • копчене куряче філе — 270 г;
  • мариновані огірки — 2–3 шт.;
  • синя (червона) цибуля — 1 шт.;
  • майонез — 120 г (або сметана чи густий йогурт);
  • часник — 2 зубчики;
  • свіжий кріп — кілька гілочок;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Для маринування цибулі:

  • яблучний оцет — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Почати з маринування цибулі. Нарізати її дрібними кубиками або тонкою соломкою, додати оцет, цукор і сіль, перемішати та залишити на 10–15 хвилин. За цей час цибуля стане ніжною, ароматною й без гіркоти.

рецепт смачного салату
Майонез та кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати майонез (або сметану) з подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом. Посолити, поперчити та ретельно перемішати — вийде ніжна ароматна заправка, що надасть салату виразного смаку.

рецепт салату замість шуби
Курка та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Копчене куряче філе нарізати кубиками. Буряк і плавлені сирки натерти на тертці (щоб сирки легше натирались, їх можна попередньо підморозити). Огірки нарізати соломкою або невеликими кубиками.

Формувати салат шарами у роз’ємному кільці або глибокій тарілці:

  • перший шар — копчене куряче філе, змастити тонким шаром соусу;
  • другий шар — маринована цибуля без рідини;
  • третій шар — натерті сирки, злегка змастити соусом;
  • четвертий шар — мариновані огірки, злегка полити соусом;
  • п’ятий шар — буряк, розрівняти поверхню та змастити тонким шаром майонезу або соусу.
рецепт слаату шуба з куркою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрасити салат зеленню, зернами граната, горішками або кунжутом. Накрити плівкою й поставити в холодильник на 30–60 хвилин, щоб усі шари просочилися. Перед подачею зняти кільце та оформити верх візерунком із соусу.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
