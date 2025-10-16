Салат Червоний шарм — рецепт приготування яскравої альтернативи Шубі з фото

Салат "Червоний шарм". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Червоний шарм" — це справжня окраса святкового столу. Він поєднує соковитий буряк, ніжні плавлені сирки та копчене куряче філе в ідеальну гармонію смаків. Завдяки маринованій цибулі та пікантному соусу страва виходить ніжною й водночас насиченою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

варений буряк — 1 шт.;

плавлені сирки — 3 шт. (приблизно 210 г);

копчене куряче філе — 270 г;

мариновані огірки — 2–3 шт.;

синя (червона) цибуля — 1 шт.;

майонез — 120 г (або сметана чи густий йогурт);

часник — 2 зубчики;

свіжий кріп — кілька гілочок;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Для маринування цибулі:

яблучний оцет — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Почати з маринування цибулі. Нарізати її дрібними кубиками або тонкою соломкою, додати оцет, цукор і сіль, перемішати та залишити на 10–15 хвилин. За цей час цибуля стане ніжною, ароматною й без гіркоти.

Майонез та кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати майонез (або сметану) з подрібненим часником і дрібно нарізаним кропом. Посолити, поперчити та ретельно перемішати — вийде ніжна ароматна заправка, що надасть салату виразного смаку.

Курка та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Копчене куряче філе нарізати кубиками. Буряк і плавлені сирки натерти на тертці (щоб сирки легше натирались, їх можна попередньо підморозити). Огірки нарізати соломкою або невеликими кубиками.

Формувати салат шарами у роз’ємному кільці або глибокій тарілці:

перший шар — копчене куряче філе, змастити тонким шаром соусу;

другий шар — маринована цибуля без рідини;

третій шар — натерті сирки, злегка змастити соусом;

четвертий шар — мариновані огірки, злегка полити соусом;

п’ятий шар — буряк, розрівняти поверхню та змастити тонким шаром майонезу або соусу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрасити салат зеленню, зернами граната, горішками або кунжутом. Накрити плівкою й поставити в холодильник на 30–60 хвилин, щоб усі шари просочилися. Перед подачею зняти кільце та оформити верх візерунком із соусу.

