Україна
Праздничный салат "Яна" — все ингредиенты подобраны идеально

Дата публикации 12 ноября 2025 12:14
обновлено: 15:22
Салат Яна — праздничный рецепт с сардиной, яйцами и сыром, который имеет идеальный вкус
Праздничный салат "Яна". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат "Яна" сразу привлекает внимание — яркий, аппетитный и очень нежный на вкус. Сочетание сардины, овощей, яиц и сыра настолько гармонично, что блюдо становится настоящим украшением праздничного стола. Он не только сытный, но и выглядит потрясающе — гости точно попросят рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 5 шт.;
  • чеснок — 1-3 зубчика;
  • картофель вареный — 3-4 шт.;
  • морковь вареная — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сардина консервированная — 250 г;
  • болгарский перец красный — 1 шт.;
  • зеленый лук — 6 веточек;
  • твердый сыр — 100 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вареные яйца разделить на белки и желтки. Желтки измельчить вилкой, добавить майонез, соль и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешать до однородной массы и наполнить ею половинки белков — это будет праздничное украшение салата.

рецепт святкового салату
Измельченные желтки. Фото: gospodynka.com.ua

Разъемную форму поставить на плоскую тарелку, дно слегка смазать майонезом. Первым слоем натереть вареный картофель, немного посолить, поперчить, смазать майонезом. Затем выложить натертую морковь, снова немного приправить и добавить мелко нарезанный лук.

простий рецепт салату на свято
Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Сардину размять вилкой и равномерно распределить поверх овощей, смазать майонезом.

смачний рецепт святкового салату
Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Затем добавить мелко нарезанный болгарский перец и зеленый лук. Сверху выложить половинки яиц начинкой книзу, а поверх сделать аккуратную сеточку из майонеза.

рецепт салату на новий рік 2026
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершающий штрих — натереть твердый сыр и равномерно посыпать салат сверху. Поставить салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он настоялся и стал еще более нежным.

