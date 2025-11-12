Салат Яна — праздничный рецепт с сардиной, яйцами и сыром, который имеет идеальный вкус

Праздничный салат "Яна". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат "Яна" сразу привлекает внимание — яркий, аппетитный и очень нежный на вкус. Сочетание сардины, овощей, яиц и сыра настолько гармонично, что блюдо становится настоящим украшением праздничного стола. Он не только сытный, но и выглядит потрясающе — гости точно попросят рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца вареные — 5 шт.;

чеснок — 1-3 зубчика;

картофель вареный — 3-4 шт.;

морковь вареная — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сардина консервированная — 250 г;

болгарский перец красный — 1 шт.;

зеленый лук — 6 веточек;

твердый сыр — 100 г;

майонез — по своему вкусу;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вареные яйца разделить на белки и желтки. Желтки измельчить вилкой, добавить майонез, соль и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешать до однородной массы и наполнить ею половинки белков — это будет праздничное украшение салата.

Измельченные желтки. Фото: gospodynka.com.ua

Разъемную форму поставить на плоскую тарелку, дно слегка смазать майонезом. Первым слоем натереть вареный картофель, немного посолить, поперчить, смазать майонезом. Затем выложить натертую морковь, снова немного приправить и добавить мелко нарезанный лук.

Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Сардину размять вилкой и равномерно распределить поверх овощей, смазать майонезом.

Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Затем добавить мелко нарезанный болгарский перец и зеленый лук. Сверху выложить половинки яиц начинкой книзу, а поверх сделать аккуратную сеточку из майонеза.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершающий штрих — натереть твердый сыр и равномерно посыпать салат сверху. Поставить салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он настоялся и стал еще более нежным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.