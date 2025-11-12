Салат Яна — праздничный рецепт с сардиной, яйцами и сыром, который имеет идеальный вкус

Праздничный салат "Яна" — все ингредиенты подобраны идеально
Этот салат "Яна" сразу привлекает внимание — яркий, аппетитный и очень нежный на вкус. Сочетание сардины, овощей, яиц и сыра настолько гармонично, что блюдо становится настоящим украшением праздничного стола. Он не только сытный, но и выглядит потрясающе — гости точно попросят рецепт.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 5 шт.;
- чеснок — 1-3 зубчика;
- картофель вареный — 3-4 шт.;
- морковь вареная — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сардина консервированная — 250 г;
- болгарский перец красный — 1 шт.;
- зеленый лук — 6 веточек;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез — по своему вкусу;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Вареные яйца разделить на белки и желтки. Желтки измельчить вилкой, добавить майонез, соль и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешать до однородной массы и наполнить ею половинки белков — это будет праздничное украшение салата.
Разъемную форму поставить на плоскую тарелку, дно слегка смазать майонезом. Первым слоем натереть вареный картофель, немного посолить, поперчить, смазать майонезом. Затем выложить натертую морковь, снова немного приправить и добавить мелко нарезанный лук.
Сардину размять вилкой и равномерно распределить поверх овощей, смазать майонезом.
Затем добавить мелко нарезанный болгарский перец и зеленый лук. Сверху выложить половинки яиц начинкой книзу, а поверх сделать аккуратную сеточку из майонеза.
Завершающий штрих — натереть твердый сыр и равномерно посыпать салат сверху. Поставить салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он настоялся и стал еще более нежным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!