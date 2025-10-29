Салат Рапсодия — идеальный рецепт праздничного салата с курицей, грибами и яблоком

Салат "Рапсодия". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая гастрономическая мелодия, где каждый ингредиент звучит как отдельная нота. Нежная курица, сочные помидоры, ароматные грибы, свежесть яблока и сливочный сыр создают идеальное сочетание. "Рапсодия" не только украсит ваш новогодний или праздничный стол, но и станет любимым блюдом гостей — легким, изысканным и очень аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриная грудка — 1 шт. (примерно 300 г);

помидоры (красные или желтые) — 2 шт.;

шампиньоны свежие — 200 г;

яблоко кислое — ½-1 шт.;

твердый сыр — 150 г;

майонез — 4-5 ст. л.;

соль, черный перец — по своему вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Способ приготовления

Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом, перцем горошком и кусочком моркови. Оставить остывать в бульоне — так мясо останется нежным и сочным. Затем нарезать мелкими кубиками, приправить солью и перцем.

Курица и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры нарезать кубиками. Если они слишком сочные — дать стечь лишнему соку или удалить середину. Для эффектной подачи использовать разноцветные томаты.

Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампиньоны нарезать пластинками и быстро обжарить на горячей сковороде с небольшим количеством масла, добавив щепотку соли и перца. Грибы должны оставаться нежными внутри. Яблоко натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Твердый сыр натереть на крупной терке.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Выкладывать салат слоями в прозрачную форму или кулинарное кольцо в такой последовательности:

первый слой — курица, слегка смазать майонезом;

второй — кубики помидоров;

третий — обжаренные шампиньоны, снова тонкая сетка майонеза;

четвертый — яблоко, немного соуса;

пятый — твердый сыр, тонкий слой майонеза сверху.

Салат украсить свежей зеленью, кольцами томатов или сырной стружкой. Поставить в холодильник минимум на час, чтобы все слои хорошо пропитались.

