Салат Рапсодия — идеальный рецепт праздничного салата с курицей, грибами и яблоком

Салат "Рапсодия" — идеальный салат на Новый год и любой праздник
Этот салат — настоящая гастрономическая мелодия, где каждый ингредиент звучит как отдельная нота. Нежная курица, сочные помидоры, ароматные грибы, свежесть яблока и сливочный сыр создают идеальное сочетание. "Рапсодия" не только украсит ваш новогодний или праздничный стол, но и станет любимым блюдом гостей — легким, изысканным и очень аппетитным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 1 шт. (примерно 300 г);
- помидоры (красные или желтые) — 2 шт.;
- шампиньоны свежие — 200 г;
- яблоко кислое — ½-1 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- майонез — 4-5 ст. л.;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
Способ приготовления
Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом, перцем горошком и кусочком моркови. Оставить остывать в бульоне — так мясо останется нежным и сочным. Затем нарезать мелкими кубиками, приправить солью и перцем.
Помидоры нарезать кубиками. Если они слишком сочные — дать стечь лишнему соку или удалить середину. Для эффектной подачи использовать разноцветные томаты.
Шампиньоны нарезать пластинками и быстро обжарить на горячей сковороде с небольшим количеством масла, добавив щепотку соли и перца. Грибы должны оставаться нежными внутри. Яблоко натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело. Твердый сыр натереть на крупной терке.
Выкладывать салат слоями в прозрачную форму или кулинарное кольцо в такой последовательности:
- первый слой — курица, слегка смазать майонезом;
- второй — кубики помидоров;
- третий — обжаренные шампиньоны, снова тонкая сетка майонеза;
- четвертый — яблоко, немного соуса;
- пятый — твердый сыр, тонкий слой майонеза сверху.
Салат украсить свежей зеленью, кольцами томатов или сырной стружкой. Поставить в холодильник минимум на час, чтобы все слои хорошо пропитались.
