Салат Зима — ситний рецепт із куркою, яйцями та сиром для холодної пори року

Салат "Зима" — ситний та смачний рецепт на холодну пору року
Салат "Зима" — це домашня класика, яку обожнюють за ніжний смак і простоту приготування. Завдяки поєднанню курки, відвареної картоплі, яєць і твердого сиру він виходить дуже ситним і гарно тримає форму. А легка пікантність маринованої цибулі та гірчиці додає салату яскравості. Такий рецепт стане улюбленим у холодну пору року.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт. (для маринаду: сіль — 0,5 ч. л.; цукор — 1 ч. л.; оцет 9% — 3 ст. л.; окріп — 150 мл);
- картопля відварена — 4 шт.;
- куряча грудка відварена — 1 шт.;
- солоні огірки — 1–2 шт.;
- яйця варені — 5–6 шт.;
- сир твердий — 100–120 г;
- дижонська гірчиця — 2 ст. л.;
- майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування
Спочатку приготувати мариновану цибулю. Для цього нарізати її тонкими півкільцями, покласти в глибоку миску, додати сіль і цукор, залити оцтом та окропом. Залишити маринуватись, поки готуватимуться інші інгредієнти. Відварену картоплю натерти на великій тертці, викласти першим шаром на плоску тарілку. Злегка посолити, змастити майонезом і зверху додати трохи дижонської гірчиці в зернах.
З маринованої цибулі злити рідину й викласти її наступним шаром. Потім додати кубики відвареної курячої грудки, полити сіточкою майонезу. Солоні огірки нарізати дрібними кубиками, викласти зверху та знову змастити тонким шаром соусу.
Варені яйця розділити на жовтки та білки. Натерти спочатку жовтки, нанести сіточку з майонезу, потім натерти твердий сир і знову змастити соусом. Завершити шаром натертих білків.
Салат можна подавати одразу або дати йому трохи настоятись у холодильнику. Він виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним — ідеальний варіант для затишної зимової вечері чи святкового столу.
