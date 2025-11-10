Салат Зима — ситний рецепт із куркою, яйцями та сиром для холодної пори року

Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Зима" — це домашня класика, яку обожнюють за ніжний смак і простоту приготування. Завдяки поєднанню курки, відвареної картоплі, яєць і твердого сиру він виходить дуже ситним і гарно тримає форму. А легка пікантність маринованої цибулі та гірчиці додає салату яскравості. Такий рецепт стане улюбленим у холодну пору року.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт. (для маринаду: сіль — 0,5 ч. л.; цукор — 1 ч. л.; оцет 9% — 3 ст. л.; окріп — 150 мл);

картопля відварена — 4 шт.;

куряча грудка відварена — 1 шт.;

солоні огірки — 1–2 шт.;

яйця варені — 5–6 шт.;

сир твердий — 100–120 г;

дижонська гірчиця — 2 ст. л.;

майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати мариновану цибулю. Для цього нарізати її тонкими півкільцями, покласти в глибоку миску, додати сіль і цукор, залити оцтом та окропом. Залишити маринуватись, поки готуватимуться інші інгредієнти. Відварену картоплю натерти на великій тертці, викласти першим шаром на плоску тарілку. Злегка посолити, змастити майонезом і зверху додати трохи дижонської гірчиці в зернах.

Майонез та гірчиця. Фото: gospodynka.com.ua

З маринованої цибулі злити рідину й викласти її наступним шаром. Потім додати кубики відвареної курячої грудки, полити сіточкою майонезу. Солоні огірки нарізати дрібними кубиками, викласти зверху та знову змастити тонким шаром соусу.

Курка та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця розділити на жовтки та білки. Натерти спочатку жовтки, нанести сіточку з майонезу, потім натерти твердий сир і знову змастити соусом. Завершити шаром натертих білків.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат можна подавати одразу або дати йому трохи настоятись у холодильнику. Він виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним — ідеальний варіант для затишної зимової вечері чи святкового столу.

