Салат "Зима" — ситний та смачний рецепт на холодну пору року

Салат "Зима" — ситний та смачний рецепт на холодну пору року

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:55
Оновлено: 15:55
Салат Зима — ситний рецепт із куркою, яйцями та сиром для холодної пори року
Салат "Зима". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Зима" — це домашня класика, яку обожнюють за ніжний смак і простоту приготування. Завдяки поєднанню курки, відвареної картоплі, яєць і твердого сиру він виходить дуже ситним і гарно тримає форму. А легка пікантність маринованої цибулі та гірчиці додає салату яскравості. Такий рецепт стане улюбленим у холодну пору року.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт. (для маринаду: сіль — 0,5 ч. л.; цукор — 1 ч. л.; оцет 9% — 3 ст. л.; окріп — 150 мл);
  • картопля відварена — 4 шт.;
  • куряча грудка відварена — 1 шт.;
  • солоні огірки — 1–2 шт.;
  • яйця варені — 5–6 шт.;
  • сир твердий — 100–120 г;
  • дижонська гірчиця — 2 ст. л.;
  • майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати мариновану цибулю. Для цього нарізати її тонкими півкільцями, покласти в глибоку миску, додати сіль і цукор, залити оцтом та окропом. Залишити маринуватись, поки готуватимуться інші інгредієнти. Відварену картоплю натерти на великій тертці, викласти першим шаром на плоску тарілку. Злегка посолити, змастити майонезом і зверху додати трохи дижонської гірчиці в зернах.

смачний салат з куркою
Майонез та гірчиця. Фото: gospodynka.com.ua

З маринованої цибулі злити рідину й викласти її наступним шаром. Потім додати кубики відвареної курячої грудки, полити сіточкою майонезу. Солоні огірки нарізати дрібними кубиками, викласти зверху та знову змастити тонким шаром соусу.

рецепт салату з куркою та майонезом
Курка та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця розділити на жовтки та білки. Натерти спочатку жовтки, нанести сіточку з майонезу, потім натерти твердий сир і знову змастити соусом. Завершити шаром натертих білків.

рецепт салату з куркою та маринованими огірками
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат можна подавати одразу або дати йому трохи настоятись у холодильнику. Він виходить ніжним, насиченим і дуже ароматним — ідеальний варіант для затишної зимової вечері чи святкового столу.

салат рецепт курка закуска майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
