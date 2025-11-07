Салат Графиня з буряком і куркою — ніжний рецепт, смачніший за Шубу та Олів’є

Салат з буряком "Графиня". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Графиня" — справжня знахідка для святкового столу. Він поєднує ніжність курячого м’яса, легку солодкість буряка, аромат чорносливу й приємний хрумкіт волоських горіхів. Цей салат виглядає як торт — яскравий, апетитний і неймовірно смачний. Він обов’язково стане улюбленцем серед ваших гостей, адже перевершує навіть класичні "Шубу" та "Олів’є".

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

куряче стегно (варене) — 1 шт.;

картопля (варена) — 1 шт.;

буряк (варений) — 1 шт.;

чорнослив — 100 г;

горіхи волоські — 50 г;

зелений горошок (консервований) — 100 г;

яйця (варені) — 6 шт.;

сіль і чорний перець — до свого смаку;

майонез — до свого смаку.

Для маринування цибулі:

червона цибуля — 1 шт.;

оцет 9 % — 200 мл;

вода — 200 мл.

Спосіб приготування

Спершу замаринувати цибулю. Червону цибулину нарізати дрібно, скласти в миску й залити оцтом, розведеним водою. Залишити маринуватись, поки готуються інші інгредієнти — вона стане м’якою, солодкуватою та ніжною.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче стегно відварити з лавровим листом і сіллю, остудити та нарізати невеликими кубиками. Збирати салат зручно у кулінарному кільці або у формі для торта діаметром близько 20 см. Першим шаром викласти курку, злегка присолити, поперчити й змастити майонезом. Потім додати шар маринованої цибулі.

Майонез та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Другий шар — натерта на великій тертці картопля, трохи підсолити й змастити майонезом. Третім шаром викласти буряк, натертий на великій тертці, а поверх — суміш із подрібненого чорносливу та волоських горіхів. Далі рівномірно розподілити зелений горошок, що надає салату свіжості й ніжної текстури.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо відділити білки від жовтків: білки натерти на великій тертці, розподілити зверху, змастити майонезом. Жовтки натерти на дрібній тертці — ними прикрасити верх салату, створюючи ніжну "шапочку". Накрити плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися.

