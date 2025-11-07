Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з буряком Графиня — смачніше за Шубу та Олів'є

Салат з буряком Графиня — смачніше за Шубу та Олів'є

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 12:44
Оновлено: 07:51
Салат Графиня з буряком і куркою — ніжний рецепт, смачніший за Шубу та Олів’є
Салат з буряком "Графиня". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Графиня" — справжня знахідка для святкового столу. Він поєднує ніжність курячого м’яса, легку солодкість буряка, аромат чорносливу й приємний хрумкіт волоських горіхів. Цей салат виглядає як торт — яскравий, апетитний і неймовірно смачний. Він обов’язково стане улюбленцем серед ваших гостей, адже перевершує навіть класичні "Шубу" та "Олів’є".

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче стегно (варене) — 1 шт.;
  • картопля (варена) — 1 шт.;
  • буряк (варений) — 1 шт.;
  • чорнослив — 100 г;
  • горіхи волоські — 50 г;
  • зелений горошок (консервований) — 100 г;
  • яйця (варені) — 6 шт.;
  • сіль і чорний перець — до свого смаку;
  • майонез — до свого смаку.

Для маринування цибулі:

  • червона цибуля — 1 шт.;
  • оцет 9 % — 200 мл;
  • вода — 200 мл.

Спосіб приготування

Спершу замаринувати цибулю. Червону цибулину нарізати дрібно, скласти в миску й залити оцтом, розведеним водою. Залишити маринуватись, поки готуються інші інгредієнти — вона стане м’якою, солодкуватою та ніжною.

рецепт шуби з куркою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче стегно відварити з лавровим листом і сіллю, остудити та нарізати невеликими кубиками. Збирати салат зручно у кулінарному кільці або у формі для торта діаметром близько 20 см. Першим шаром викласти курку, злегка присолити, поперчити й змастити майонезом. Потім додати шар маринованої цибулі.

простий рецепт салату шуби з куркою
Майонез та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Другий шар — натерта на великій тертці картопля, трохи підсолити й змастити майонезом. Третім шаром викласти буряк, натертий на великій тертці, а поверх — суміш із подрібненого чорносливу та волоських горіхів. Далі рівномірно розподілити зелений горошок, що надає салату свіжості й ніжної текстури.

рецепт салату з куркою та буряком на святковий стіл
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо відділити білки від жовтків: білки натерти на великій тертці, розподілити зверху, змастити майонезом. Жовтки натерти на дрібній тертці — ними прикрасити верх салату, створюючи ніжну "шапочку". Накрити плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат курка олів'є салат шуба буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації