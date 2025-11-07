Салат Графиня з буряком і куркою — ніжний рецепт, смачніший за Шубу та Олів’є

Салат з буряком Графиня — смачніше за Шубу та Олів'є
Салат "Графиня" — справжня знахідка для святкового столу. Він поєднує ніжність курячого м’яса, легку солодкість буряка, аромат чорносливу й приємний хрумкіт волоських горіхів. Цей салат виглядає як торт — яскравий, апетитний і неймовірно смачний. Він обов’язково стане улюбленцем серед ваших гостей, адже перевершує навіть класичні "Шубу" та "Олів’є".
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче стегно (варене) — 1 шт.;
- картопля (варена) — 1 шт.;
- буряк (варений) — 1 шт.;
- чорнослив — 100 г;
- горіхи волоські — 50 г;
- зелений горошок (консервований) — 100 г;
- яйця (варені) — 6 шт.;
- сіль і чорний перець — до свого смаку;
- майонез — до свого смаку.
Для маринування цибулі:
- червона цибуля — 1 шт.;
- оцет 9 % — 200 мл;
- вода — 200 мл.
Спосіб приготування
Спершу замаринувати цибулю. Червону цибулину нарізати дрібно, скласти в миску й залити оцтом, розведеним водою. Залишити маринуватись, поки готуються інші інгредієнти — вона стане м’якою, солодкуватою та ніжною.
Куряче стегно відварити з лавровим листом і сіллю, остудити та нарізати невеликими кубиками. Збирати салат зручно у кулінарному кільці або у формі для торта діаметром близько 20 см. Першим шаром викласти курку, злегка присолити, поперчити й змастити майонезом. Потім додати шар маринованої цибулі.
Другий шар — натерта на великій тертці картопля, трохи підсолити й змастити майонезом. Третім шаром викласти буряк, натертий на великій тертці, а поверх — суміш із подрібненого чорносливу та волоських горіхів. Далі рівномірно розподілити зелений горошок, що надає салату свіжості й ніжної текстури.
Окремо відділити білки від жовтків: білки натерти на великій тертці, розподілити зверху, змастити майонезом. Жовтки натерти на дрібній тертці — ними прикрасити верх салату, створюючи ніжну "шапочку". Накрити плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
