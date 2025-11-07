Салат Графиня со свеклой и курицей — нежный рецепт, вкуснее Шубы и Оливье

Салат со свеклой "Графиня". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Графиня" — настоящая находка для праздничного стола. Он сочетает нежность куриного мяса, легкую сладость свеклы, аромат чернослива и приятный хруст грецких орехов. Этот салат выглядит как торт — яркий, аппетитный и невероятно вкусный. Он обязательно станет любимцем среди ваших гостей, ведь превосходит даже классические "Шубу" и "Оливье".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриное бедро (вареное) — 1 шт.;

картофель (вареный) — 1 шт.;

свекла (вареная) — 1 шт.;

чернослив — 100 г;

орехи грецкие — 50 г;

зеленый горошек (консервированный) — 100 г;

яйца (вареные) — 6 шт.;

соль и черный перец — по своему вкусу;

майонез — по своему вкусу.

Для маринования лука:

красный лук — 1 шт.;

уксус 9% — 200 мл;

вода — 200 мл.

Способ приготовления

Сначала замариновать лук. Красную луковицу нарезать мелко, сложить в миску и залить уксусом, разведенным водой. Оставить мариноваться, пока готовятся другие ингредиенты — он станет мягким, сладковатым и нежным.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное бедро отварить с лавровым листом и солью, остудить и нарезать небольшими кубиками. Собирать салат удобно в кулинарном кольце или в форме для торта диаметром около 20 см. Первым слоем выложить курицу, слегка присолить, поперчить и смазать майонезом. Затем добавить слой маринованного лука.

Майонез и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Второй слой — натертый на крупной терке картофель, немного подсолить и смазать майонезом. Третьим слоем выложить свеклу, натертую на крупной терке, а поверх — смесь из измельченного чернослива и грецких орехов. Далее равномерно распределить зеленый горошек, который придает салату свежести и нежной текстуры.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно отделить белки от желтков: белки натереть на крупной терке, распределить сверху, смазать майонезом. Желтки натереть на мелкой терке — ими украсить верх салата, создавая нежную "шапочку". Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.

