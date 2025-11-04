Селедка под шубой — классический рецепт, который исчезает первым с праздничного стола

Селедка под шубой, которая исчезает первой со стола — рецепт
Этот салат — настоящая легенда праздничного меню. Селедка под шубой — сочетание нежности овощей, солоноватой рыбы и нежного майонеза, которое не надоедает никогда. По этому проверенному рецепту блюдо всегда получается идеальным: сочным, ярким и праздничным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт.;
- свекла — 3 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- зеленый лук — пучок;
- филе сельди — 400 г.
Способ приготовления
Завернуть овощи в фольгу и запечь в духовке при температуре 200°C: морковь — 1 час, картофель — 1,5 часа, свеклу — 2 часа. Отварить яйца вкрутую (примерно 10 минут после закипания), затем охладить и очистить их.
Очистить овощи, натереть свеклу, морковь, картофель и яйца на крупной терке. Подготовить форму (оптимально — квадратную или круглую).
Выкладывать ингредиенты слоями в такой последовательности:
- картофель (1/3 от всего количества);
- сельдь;
- лук + тонкий слой майонеза;
- картофель + майонез;
- морковь + майонез;
- яйца + майонез;
- свекла + майонез.
Украсить салат зеленью или измельченным зеленым луком по краям. Поставить в холодильник на 2-3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!