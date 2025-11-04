Видео
Главная Вкус Селедка под шубой, которая исчезает первой со стола — рецепт

Селедка под шубой, которая исчезает первой со стола — рецепт

Дата публикации 4 ноября 2025 12:14
обновлено: 11:59
Селедка под шубой — классический рецепт, который исчезает первым с праздничного стола
Селедка под шубой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая легенда праздничного меню. Селедка под шубой — сочетание нежности овощей, солоноватой рыбы и нежного майонеза, которое не надоедает никогда. По этому проверенному рецепту блюдо всегда получается идеальным: сочным, ярким и праздничным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт.;
  • свекла — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • майонез — по своему вкусу;
  • зеленый лук — пучок;
  • филе сельди — 400 г.

Способ приготовления

Завернуть овощи в фольгу и запечь в духовке при температуре 200°C: морковь — 1 час, картофель — 1,5 часа, свеклу — 2 часа. Отварить яйца вкрутую (примерно 10 минут после закипания), затем охладить и очистить их.

класичний рецепт оселедця під шубою
Морковь и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить овощи, натереть свеклу, морковь, картофель и яйца на крупной терке. Подготовить форму (оптимально — квадратную или круглую).

Выкладывать ингредиенты слоями в такой последовательности:

  • картофель (1/3 от всего количества);
  • сельдь;
  • лук + тонкий слой майонеза;
  • картофель + майонез;
  • морковь + майонез;
  • яйца + майонез;
  • свекла + майонез.
класиний рецепт салату шуба
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Украсить салат зеленью или измельченным зеленым луком по краям. Поставить в холодильник на 2-3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
