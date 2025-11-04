Селедка под шубой — классический рецепт, который исчезает первым с праздничного стола

Селедка под шубой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая легенда праздничного меню. Селедка под шубой — сочетание нежности овощей, солоноватой рыбы и нежного майонеза, которое не надоедает никогда. По этому проверенному рецепту блюдо всегда получается идеальным: сочным, ярким и праздничным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

свекла — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

яйца — 5 шт.;

майонез — по своему вкусу;

зеленый лук — пучок;

филе сельди — 400 г.

Способ приготовления

Завернуть овощи в фольгу и запечь в духовке при температуре 200°C: морковь — 1 час, картофель — 1,5 часа, свеклу — 2 часа. Отварить яйца вкрутую (примерно 10 минут после закипания), затем охладить и очистить их.

Морковь и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить овощи, натереть свеклу, морковь, картофель и яйца на крупной терке. Подготовить форму (оптимально — квадратную или круглую).

Выкладывать ингредиенты слоями в такой последовательности:

картофель (1/3 от всего количества);

сельдь;

лук + тонкий слой майонеза;

картофель + майонез;

морковь + майонез;

яйца + майонез;

свекла + майонез.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Украсить салат зеленью или измельченным зеленым луком по краям. Поставить в холодильник на 2-3 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.

