Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Оселедець під шубою, який зникає першим зі столу — рецепт

Оселедець під шубою, який зникає першим зі столу — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 12:14
Оновлено: 11:59
Оселедець під шубою — класичний рецепт, який зникає першим зі святкового столу
Оселедець під шубою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня легенда святкового меню. Оселедець під шубою — поєднання ніжності овочів, солонуватої риби та ніжного майонезу, яке не набридає ніколи. За цим перевіреним рецептом страва завжди виходить ідеальною: соковитою, яскравою та святковою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 3 шт.;
  • буряк — 3 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • яйця — 5 шт.;
  • майонез — до свого смаку;
  • зелена цибуля — пучок;
  • філе оселедця — 400 г.

Спосіб приготування

Загорнути овочі у фольгу й запекти в духовці при температурі 200°C: моркву — 1 годину, картоплю — 1,5 години, буряк — 2 години. Відварити яйця круто (приблизно 10 хвилин після закипання), потім охолодити та очистити їх.

класичний рецепт оселедця під шубою
Морква та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити овочі, натерти буряк, моркву, картоплю та яйця на великій тертці. Підготувати форму (оптимально — квадратну або круглу). 

Викладати інгредієнти шарами у такій послідовності:

  • картопля (1/3 від усієї кількості);
  • оселедець;
  • цибуля + тонкий шар майонезу;
  • картопля + майонез;
  • морква + майонез;
  • яйця + майонез;
  • буряк + майонез.
класиний рецепт салату шуба
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрасити салат зеленню або подрібненою зеленою цибулею по краях. Поставити у холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт оселедець салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації