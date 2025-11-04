Оселедець під шубою — класичний рецепт, який зникає першим зі святкового столу

Оселедець під шубою, який зникає першим зі столу — рецепт
Цей салат — справжня легенда святкового меню. Оселедець під шубою — поєднання ніжності овочів, солонуватої риби та ніжного майонезу, яке не набридає ніколи. За цим перевіреним рецептом страва завжди виходить ідеальною: соковитою, яскравою та святковою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 3 шт.;
- буряк — 3 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- майонез — до свого смаку;
- зелена цибуля — пучок;
- філе оселедця — 400 г.
Спосіб приготування
Загорнути овочі у фольгу й запекти в духовці при температурі 200°C: моркву — 1 годину, картоплю — 1,5 години, буряк — 2 години. Відварити яйця круто (приблизно 10 хвилин після закипання), потім охолодити та очистити їх.
Очистити овочі, натерти буряк, моркву, картоплю та яйця на великій тертці. Підготувати форму (оптимально — квадратну або круглу).
Викладати інгредієнти шарами у такій послідовності:
- картопля (1/3 від усієї кількості);
- оселедець;
- цибуля + тонкий шар майонезу;
- картопля + майонез;
- морква + майонез;
- яйця + майонез;
- буряк + майонез.
Прикрасити салат зеленню або подрібненою зеленою цибулею по краях. Поставити у холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися.
