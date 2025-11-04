Оселедець під шубою — класичний рецепт, який зникає першим зі святкового столу

Оселедець під шубою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня легенда святкового меню. Оселедець під шубою — поєднання ніжності овочів, солонуватої риби та ніжного майонезу, яке не набридає ніколи. За цим перевіреним рецептом страва завжди виходить ідеальною: соковитою, яскравою та святковою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

картопля — 3 шт.;

буряк — 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

яйця — 5 шт.;

майонез — до свого смаку;

зелена цибуля — пучок;

філе оселедця — 400 г.

Спосіб приготування

Загорнути овочі у фольгу й запекти в духовці при температурі 200°C: моркву — 1 годину, картоплю — 1,5 години, буряк — 2 години. Відварити яйця круто (приблизно 10 хвилин після закипання), потім охолодити та очистити їх.

Морква та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити овочі, натерти буряк, моркву, картоплю та яйця на великій тертці. Підготувати форму (оптимально — квадратну або круглу).

Викладати інгредієнти шарами у такій послідовності:

картопля (1/3 від усієї кількості);

оселедець;

цибуля + тонкий шар майонезу;

картопля + майонез;

морква + майонез;

яйця + майонез;

буряк + майонез.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрасити салат зеленню або подрібненою зеленою цибулею по краях. Поставити у холодильник на 2–3 години, щоб усі шари добре просочилися.

