Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Діана" — королева салатів, альтернатива "Олівʼє" і "Шуби"

Салат "Діана" — королева салатів, альтернатива "Олівʼє" і "Шуби"

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:44
Оновлено: 12:33
Салат Діана — святковий рецепт без м’яса, альтернатива Олів’є та Шубі
Салат "Діана". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Діана" — це справжня знахідка для святкового столу. Яскравий, ніжний і водночас поживний, він стане чудовою альтернативою "Олів’є" чи "Шубі". Завдяки поєднанню чорносливу, горіхів і овочів цей салат має вишуканий, насичений смак, який підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква сира — 2 шт.;
  • чорнослив без кісточок — 100 г;
  • майонез — 150 г;
  • плавлений сир — 140 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • буряк варений — 2 шт.;
  • волоські горіхи обсмажені — 100 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • кріп і горіхи — для прикраси.

Спосіб приготування

Моркву натерти на дрібній тертці. Чорнослив подрібнити кубиками, додати до моркви, всипати дрібку солі, заправити двома ложками майонезу й перемішати.

рецепт салату замість шуби
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

У салатну форму або кулінарне кільце викласти перший шар — моркву з чорносливом, злегка розрівняти й нанести тонку сітку майонезу.

рецепт салату на закуску
Морква та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Плавлений сир трохи підморозити, щоб легше натирати. Натирати на крупній тертці й викласти другим шаром. Третім шаром — варені яйця, натерті на крупній тертці, цей шар майонезом не змащувати, щоб салат залишився легким.

рецепт святкового салату
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Буряк натерти на крупній тертці, додати смажені подрібнені волоські горіхи, сіль і майонез. Добре перемішати й викласти бурякову масу останнім шаром, розрівнявши поверхню. Для декору зробити зверху тонку сітку з майонезу, посипати краями горіхами й прикрасити свіжим кропом. Накрити салат плівкою й поставити в холодильник на 4–5 годин, щоб усі шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт олів'є салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації