Салат Діана — святковий рецепт без м’яса, альтернатива Олів’є та Шубі

Салат "Діана" — королева салатів, альтернатива "Олівʼє" і "Шуби"
Салат "Діана" — це справжня знахідка для святкового столу. Яскравий, ніжний і водночас поживний, він стане чудовою альтернативою "Олів’є" чи "Шубі". Завдяки поєднанню чорносливу, горіхів і овочів цей салат має вишуканий, насичений смак, який підкорює з першої ложки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- морква сира — 2 шт.;
- чорнослив без кісточок — 100 г;
- майонез — 150 г;
- плавлений сир — 140 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- буряк варений — 2 шт.;
- волоські горіхи обсмажені — 100 г;
- сіль — до свого смаку;
- кріп і горіхи — для прикраси.
Спосіб приготування
Моркву натерти на дрібній тертці. Чорнослив подрібнити кубиками, додати до моркви, всипати дрібку солі, заправити двома ложками майонезу й перемішати.
У салатну форму або кулінарне кільце викласти перший шар — моркву з чорносливом, злегка розрівняти й нанести тонку сітку майонезу.
Плавлений сир трохи підморозити, щоб легше натирати. Натирати на крупній тертці й викласти другим шаром. Третім шаром — варені яйця, натерті на крупній тертці, цей шар майонезом не змащувати, щоб салат залишився легким.
Буряк натерти на крупній тертці, додати смажені подрібнені волоські горіхи, сіль і майонез. Добре перемішати й викласти бурякову масу останнім шаром, розрівнявши поверхню. Для декору зробити зверху тонку сітку з майонезу, посипати краями горіхами й прикрасити свіжим кропом. Накрити салат плівкою й поставити в холодильник на 4–5 годин, щоб усі шари добре просочилися.
