Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Люба" номер №1 на столі — перевершив "Олівʼє" і "Шубу"

Салат "Люба" номер №1 на столі — перевершив "Олівʼє" і "Шубу"

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:04
Оновлено: 11:52
Салат Люба — найсмачніший рецепт, який перевершив навіть Олів’є і Шубу
Салат "Люба". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із простих продуктів давно став фаворитом багатьох господинь. Його називають "народним хітом" — ніжний, ситний, із приємним рибним присмаком, він чудово тримає форму й виглядає на святковому столі бездоганно. Поєднання овочів, сардини, яєць та сиру робить страву гармонійною, а аромат обсмаженої моркви з цибулею додає домашнього шарму.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля варена — 4 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • цибуля — 2–3 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • сардина в олії — 1 банка;
  • твердий сир — 100 г;
  • огірки — 2–3 шт.;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю відварити "в мундирі", охолодити й очистити. Яйця також зварити круто й дати охолонути. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості, потім додати натерту моркву й готувати разом ще кілька хвилин, поки овочі стануть ароматними та ніжними.

рецепт смачного салату
Картопля та сардини. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю натерти на крупній тертці, викласти першим шаром у форму чи салатник, трохи посолити, поперчити й змастити майонезом. Далі викласти шар сардини, розім’ятої виделкою.

рецепт салату з сардинами
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти й викласти наступним шаром, трохи змастити майонезом. Потім — суміш обсмажених овочів. Поверх неї — ще один шар картоплі, злегка утрамбувати й змастити майонезом.

смачний салат з сардинами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти натерті жовтки, потім сир, а завершити свіжими огірками, натертими на грубій тертці. Накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник мінімум на 2 години, щоб салат добре просочився. Після цього можна прикрасити зеленню — і подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт олів'є салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації