Салат Люба — найсмачніший рецепт, який перевершив навіть Олів’є і Шубу

Салат "Люба". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із простих продуктів давно став фаворитом багатьох господинь. Його називають "народним хітом" — ніжний, ситний, із приємним рибним присмаком, він чудово тримає форму й виглядає на святковому столі бездоганно. Поєднання овочів, сардини, яєць та сиру робить страву гармонійною, а аромат обсмаженої моркви з цибулею додає домашнього шарму.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля варена — 4 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

цибуля — 2–3 шт.;

морква — 2 шт.;

сардина в олії — 1 банка;

твердий сир — 100 г;

огірки — 2–3 шт.;

майонез — до свого смаку;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю відварити "в мундирі", охолодити й очистити. Яйця також зварити круто й дати охолонути. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості, потім додати натерту моркву й готувати разом ще кілька хвилин, поки овочі стануть ароматними та ніжними.

Картопля та сардини. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю натерти на крупній тертці, викласти першим шаром у форму чи салатник, трохи посолити, поперчити й змастити майонезом. Далі викласти шар сардини, розім’ятої виделкою.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти й викласти наступним шаром, трохи змастити майонезом. Потім — суміш обсмажених овочів. Поверх неї — ще один шар картоплі, злегка утрамбувати й змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти натерті жовтки, потім сир, а завершити свіжими огірками, натертими на грубій тертці. Накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник мінімум на 2 години, щоб салат добре просочився. Після цього можна прикрасити зеленню — і подавати.

