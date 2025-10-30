Салат Люба — самый вкусный рецепт, который превзошел даже Оливье и Шубу

Салат "Люба". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат из простых продуктов давно стал фаворитом многих хозяек. Его называют "народным хитом" — нежный, сытный, с приятным рыбным привкусом, он прекрасно держит форму и выглядит на праздничном столе безупречно. Сочетание овощей, сардины, яиц и сыра делает блюдо гармоничным, а аромат обжаренной моркови с луком добавляет домашнего шарма.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель вареный — 4 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

лук — 2-3 шт.;

морковь — 2 шт.;

сардина в масле — 1 банка;

твердый сыр — 100 г;

огурцы — 2-3 шт.;

майонез — по своему вкусу;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Картофель отварить "в мундире", охладить и очистить. Яйца также сварить вкрутую и дать остыть. Лук нарезать кубиками, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости, затем добавить натертую морковь и готовить вместе еще несколько минут, пока овощи станут ароматными и нежными.

Картофель и сардины. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель натереть на крупной терке, выложить первым слоем в форму или салатник, немного посолить, поперчить и смазать майонезом. Далее выложить слой сардины, размятой вилкой.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть и выложить следующим слоем, немного смазать майонезом. Затем — смесь обжаренных овощей. Поверх нее — еще один слой картофеля, слегка утрамбовать и смазать майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить натертые желтки, затем сыр, а завершить свежими огурцами, натертыми на крупной терке. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы салат хорошо пропитался. После этого можно украсить зеленью — и подавать.

