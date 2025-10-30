Салат Люба — самый вкусный рецепт, который превзошел даже Оливье и Шубу

Салат "Люба" номер №1 на столе — превзошел "Оливье" и "Шубу"
Этот салат из простых продуктов давно стал фаворитом многих хозяек. Его называют "народным хитом" — нежный, сытный, с приятным рыбным привкусом, он прекрасно держит форму и выглядит на праздничном столе безупречно. Сочетание овощей, сардины, яиц и сыра делает блюдо гармоничным, а аромат обжаренной моркови с луком добавляет домашнего шарма.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель вареный — 4 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- лук — 2-3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- сардина в масле — 1 банка;
- твердый сыр — 100 г;
- огурцы — 2-3 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Картофель отварить "в мундире", охладить и очистить. Яйца также сварить вкрутую и дать остыть. Лук нарезать кубиками, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости, затем добавить натертую морковь и готовить вместе еще несколько минут, пока овощи станут ароматными и нежными.
Картофель натереть на крупной терке, выложить первым слоем в форму или салатник, немного посолить, поперчить и смазать майонезом. Далее выложить слой сардины, размятой вилкой.
Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть и выложить следующим слоем, немного смазать майонезом. Затем — смесь обжаренных овощей. Поверх нее — еще один слой картофеля, слегка утрамбовать и смазать майонезом.
Сверху выложить натертые желтки, затем сыр, а завершить свежими огурцами, натертыми на крупной терке. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы салат хорошо пропитался. После этого можно украсить зеленью — и подавать.
