Салат Диана — праздничный рецепт без мяса, альтернатива Оливье и Шубе

Салат "Диана". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Диана" — это настоящая находка для праздничного стола. Яркий, нежный и одновременно питательный, он станет отличной альтернативой "Оливье" или "Шубе". Благодаря сочетанию чернослива, орехов и овощей этот салат имеет изысканный, насыщенный вкус, который покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

морковь сырая — 2 шт.;

чернослив без косточек — 100 г;

майонез — 150 г;

плавленый сыр — 140 г;

яйца вареные — 3 шт.;

свекла вареная — 2 шт.;

грецкие орехи обжаренные — 100 г;

соль — по своему вкусу;

укроп и орехи — для украшения.

Способ приготовления

Морковь натереть на мелкой терке. Чернослив измельчить кубиками, добавить к моркови, всыпать щепотку соли, заправить двумя ложками майонеза и перемешать.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

В салатную форму или кулинарное кольцо выложить первый слой — морковь с черносливом, слегка разровнять и нанести тонкую сетку майонеза.

Морковь и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Плавленый сыр немного подморозить, чтобы легче натирать. Натирать на крупной терке и выложить вторым слоем. Третьим слоем — вареные яйца, натертые на крупной терке, этот слой майонезом не смазывать, чтобы салат остался легким.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Свеклу натереть на крупной терке, добавить жареные измельченные грецкие орехи, соль и майонез. Хорошо перемешать и выложить свекольную массу последним слоем, разровняв поверхность. Для декора сделать сверху тонкую сетку из майонеза, посыпать по краям орехами и украсить свежим укропом. Накрыть салат пленкой и поставить в холодильник на 4-5 часов, чтобы все слои хорошо пропитались.

