Салат Диана — праздничный рецепт без мяса, альтернатива Оливье и Шубе

Салат "Диана" — королева салатов, альтернатива "Оливье" и "Шубы"
Салат "Диана" — это настоящая находка для праздничного стола. Яркий, нежный и одновременно питательный, он станет отличной альтернативой "Оливье" или "Шубе". Благодаря сочетанию чернослива, орехов и овощей этот салат имеет изысканный, насыщенный вкус, который покоряет с первой ложки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- морковь сырая — 2 шт.;
- чернослив без косточек — 100 г;
- майонез — 150 г;
- плавленый сыр — 140 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- свекла вареная — 2 шт.;
- грецкие орехи обжаренные — 100 г;
- соль — по своему вкусу;
- укроп и орехи — для украшения.
Способ приготовления
Морковь натереть на мелкой терке. Чернослив измельчить кубиками, добавить к моркови, всыпать щепотку соли, заправить двумя ложками майонеза и перемешать.
В салатную форму или кулинарное кольцо выложить первый слой — морковь с черносливом, слегка разровнять и нанести тонкую сетку майонеза.
Плавленый сыр немного подморозить, чтобы легче натирать. Натирать на крупной терке и выложить вторым слоем. Третьим слоем — вареные яйца, натертые на крупной терке, этот слой майонезом не смазывать, чтобы салат остался легким.
Свеклу натереть на крупной терке, добавить жареные измельченные грецкие орехи, соль и майонез. Хорошо перемешать и выложить свекольную массу последним слоем, разровняв поверхность. Для декора сделать сверху тонкую сетку из майонеза, посыпать по краям орехами и украсить свежим укропом. Накрыть салат пленкой и поставить в холодильник на 4-5 часов, чтобы все слои хорошо пропитались.
