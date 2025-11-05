Салат Лінива шуба — простий рецепт приготування знайомої класики по-новому

Салат "Лінива шуба". Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо вам хочеться знайомого смаку оселедця під шубою, але без складних шарів і зайвого клопоту — спробуйте рецепт салату "Лінива шуба". Це сучасна інтерпретація класики, де всі улюблені інгредієнти змішані, а смак залишається впізнаваним і гармонійним. Такий салат зручно готувати навіть у будні — просто, швидко і з апетитним результатом.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

буряк — 500 г;

яйця варені — 6 шт.;

огірки мариновані або солоні — 300 г;

оселедець філе — 300 г;

цибуля фіолетова (або біла) — 1 шт.;

майонез — до свого смаку (можна замінити сметаною або грецьким йогуртом);

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Відварити буряк до м’якості, охолодити, очистити та нарізати середніми кубиками — щоб у салаті він зберігав структуру і природну солодкість. Зварити яйця круто, почистити та подрібнити кубиками або скористатися яйцерізкою.

Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Огірки нарізати невеликими кубиками — підійдуть як мариновані, так і солоні, вони додадуть салату приємної кислинки та легкого хрусту. Цибулю подрібнити — фіолетова надає ніжності, але за бажання можна використати й білу.

Нарізаний оселедець. Фото: smakuiemo.com.ua

Філе оселедця нарізати маленькими кубиками, щоб усі інгредієнти рівномірно перемішалися.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, яйця, огірки, цибулю та оселедець. Додати майонез або сметану, підсолити до свого смаку і ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат можна подавати відразу, але якщо дати йому настоятися в холодильнику хоча б годину, смаки стануть більш насиченими й збалансованими.

