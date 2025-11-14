Відео
Салат з куркою та грибами "Емеральд" на святковий стіл — рецепт

Салат з куркою та грибами "Емеральд" на святковий стіл — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:04
Оновлено: 15:29
Салат з куркою та грибами Емеральд — святковий рецепт, який завжди прикрасить стіл
Салат з куркою та грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з куркою та грибами отримав свою назву завдяки смарагдовій зелені, яка прикрашає його зверху. Він поєднує ніжність м’яса, аромат печериць і вершкову м’якість сирів. Ідеально підходить для святкового столу — яскравий, ситний і завжди у центрі уваги гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • відварені яйця — 2 шт.;
  • курячі стегна відварені — 2 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • печериці — 150 г;
  • цибуля — 100 г;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • твердий сир — 70 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • майонез — до свого смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Печериці нарізати пластинками, цибулю — дрібними кубиками. Обсмажити разом на олії до золотистого кольору, трохи посолити та залишити остудитися.

рецепт салату з печерицями
Печериці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Курячі стегна відварити до готовності, остудити, зняти м’ясо з кісток і нарізати невеликими шматочками.

рецепт салату з печерицями та куркою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця натерти на великій тертці, огірок нарізати дрібними кубиками, а плавлений сир натерти (якщо потрібно — попередньо підморозити). Зелень подрібнити.

смачний салат з куркою та грибами
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Збірка салату:

  • на дно салатника викласти шар курки й змастити майонезом;
  • далі викласти гриби з цибулею, потім — шар яєць і знову трохи майонезу;
  • наступним шаром покласти огірок, потім плавлений сир;
  • зверху рівномірно посипати тертим твердим сиром і прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею — вона надасть салату ефектного "смарагдового" вигляду.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
