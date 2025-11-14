Салат з куркою та грибами Емеральд — святковий рецепт, який завжди прикрасить стіл

Салат з куркою та грибами "Емеральд" на святковий стіл — рецепт
Цей салат з куркою та грибами отримав свою назву завдяки смарагдовій зелені, яка прикрашає його зверху. Він поєднує ніжність м’яса, аромат печериць і вершкову м’якість сирів. Ідеально підходить для святкового столу — яскравий, ситний і завжди у центрі уваги гостей.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- відварені яйця — 2 шт.;
- курячі стегна відварені — 2 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- печериці — 150 г;
- цибуля — 100 г;
- плавлений сир — 1 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- майонез — до свого смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Печериці нарізати пластинками, цибулю — дрібними кубиками. Обсмажити разом на олії до золотистого кольору, трохи посолити та залишити остудитися.
Курячі стегна відварити до готовності, остудити, зняти м’ясо з кісток і нарізати невеликими шматочками.
Яйця натерти на великій тертці, огірок нарізати дрібними кубиками, а плавлений сир натерти (якщо потрібно — попередньо підморозити). Зелень подрібнити.
Збірка салату:
- на дно салатника викласти шар курки й змастити майонезом;
- далі викласти гриби з цибулею, потім — шар яєць і знову трохи майонезу;
- наступним шаром покласти огірок, потім плавлений сир;
- зверху рівномірно посипати тертим твердим сиром і прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею — вона надасть салату ефектного "смарагдового" вигляду.
