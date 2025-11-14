Салат з куркою та грибами Емеральд — святковий рецепт, який завжди прикрасить стіл

Салат з куркою та грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з куркою та грибами отримав свою назву завдяки смарагдовій зелені, яка прикрашає його зверху. Він поєднує ніжність м’яса, аромат печериць і вершкову м’якість сирів. Ідеально підходить для святкового столу — яскравий, ситний і завжди у центрі уваги гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

відварені яйця — 2 шт.;

курячі стегна відварені — 2 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

печериці — 150 г;

цибуля — 100 г;

плавлений сир — 1 шт.;

твердий сир — 70 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

майонез — до свого смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Печериці нарізати пластинками, цибулю — дрібними кубиками. Обсмажити разом на олії до золотистого кольору, трохи посолити та залишити остудитися.

Печериці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Курячі стегна відварити до готовності, остудити, зняти м’ясо з кісток і нарізати невеликими шматочками.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця натерти на великій тертці, огірок нарізати дрібними кубиками, а плавлений сир натерти (якщо потрібно — попередньо підморозити). Зелень подрібнити.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Збірка салату:

на дно салатника викласти шар курки й змастити майонезом;

далі викласти гриби з цибулею, потім — шар яєць і знову трохи майонезу;

наступним шаром покласти огірок, потім плавлений сир;

зверху рівномірно посипати тертим твердим сиром і прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею — вона надасть салату ефектного "смарагдового" вигляду.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.