Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Столиця" за 5 хвилин — він смачний весь рік та не набридає

Салат "Столиця" за 5 хвилин — він смачний весь рік та не набридає

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 17:04
Оновлено: 16:57
Салат Столиця з куркою — швидкий рецепт за 5 хвилин, який смакує цілий рік
Салат "Столиця". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Столиця" — це універсальний рецепт, який завжди виручає. Він готується лише за кілька хвилин, має яскравий смак і чудово поєднує ніжну курку, пряний сир та пікантну корейську моркву. Такий салат однаково доречний і на святковому столі, і у будні — він не набридає ніколи.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варене куряче філе — 300 г;
  • варені яєчні білки — 4 шт.;
  • мариновані огірки — 1–2 шт.;
  • корейська морква — 120 г;
  • копчений сир — 120 г;
  • варені яєчні жовтки — 2 шт.

Для соусу:

  • варені яєчні жовтки — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • сіль і чорний перець — по 0,5 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування

Спершу приготувати соус. Варені жовтки розтерти виделкою, додати сметану, гірчицю, сіль, перець, олію та подрібнений часник. Ретельно перемішати до однорідності — виходить ароматна ніжна заправка.

рецепт салату з куркою
Майонез та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Варене куряче філе розділити виделкою на невеликі шматочки — це надає салату легкості. Викласти першим шаром, змастити підготовленим соусом.

смачний салат з куркою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Далі натерти варені білки на тертці й розподілити другим шаром, знову трохи полити соусом. Наступний шар — дрібно натерті мариновані огірки, потім — корейська морква. Кожен шар злегка змащувати соусом, щоб салат був соковитим.

рецепт салату з куркою иа майонезом шарами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху натерти копчений сир і варені жовтки — вони нададуть салату апетитного вигляду та ніжності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт курка закуска майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації