Салат Столиця з куркою — швидкий рецепт за 5 хвилин, який смакує цілий рік

Салат "Столиця" за 5 хвилин — він смачний весь рік та не набридає
Салат "Столиця" — це універсальний рецепт, який завжди виручає. Він готується лише за кілька хвилин, має яскравий смак і чудово поєднує ніжну курку, пряний сир та пікантну корейську моркву. Такий салат однаково доречний і на святковому столі, і у будні — він не набридає ніколи.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- варене куряче філе — 300 г;
- варені яєчні білки — 4 шт.;
- мариновані огірки — 1–2 шт.;
- корейська морква — 120 г;
- копчений сир — 120 г;
- варені яєчні жовтки — 2 шт.
Для соусу:
- варені яєчні жовтки — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- сіль і чорний перець — по 0,5 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик.
Спосіб приготування
Спершу приготувати соус. Варені жовтки розтерти виделкою, додати сметану, гірчицю, сіль, перець, олію та подрібнений часник. Ретельно перемішати до однорідності — виходить ароматна ніжна заправка.
Варене куряче філе розділити виделкою на невеликі шматочки — це надає салату легкості. Викласти першим шаром, змастити підготовленим соусом.
Далі натерти варені білки на тертці й розподілити другим шаром, знову трохи полити соусом. Наступний шар — дрібно натерті мариновані огірки, потім — корейська морква. Кожен шар злегка змащувати соусом, щоб салат був соковитим.
Зверху натерти копчений сир і варені жовтки — вони нададуть салату апетитного вигляду та ніжності.
