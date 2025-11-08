Салат Столиця з куркою — швидкий рецепт за 5 хвилин, який смакує цілий рік

Салат "Столиця". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Столиця" — це універсальний рецепт, який завжди виручає. Він готується лише за кілька хвилин, має яскравий смак і чудово поєднує ніжну курку, пряний сир та пікантну корейську моркву. Такий салат однаково доречний і на святковому столі, і у будні — він не набридає ніколи.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

варене куряче філе — 300 г;

варені яєчні білки — 4 шт.;

мариновані огірки — 1–2 шт.;

корейська морква — 120 г;

копчений сир — 120 г;

варені яєчні жовтки — 2 шт.

Для соусу:

варені яєчні жовтки — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

сіль і чорний перець — по 0,5 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування

Спершу приготувати соус. Варені жовтки розтерти виделкою, додати сметану, гірчицю, сіль, перець, олію та подрібнений часник. Ретельно перемішати до однорідності — виходить ароматна ніжна заправка.

Майонез та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Варене куряче філе розділити виделкою на невеликі шматочки — це надає салату легкості. Викласти першим шаром, змастити підготовленим соусом.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Далі натерти варені білки на тертці й розподілити другим шаром, знову трохи полити соусом. Наступний шар — дрібно натерті мариновані огірки, потім — корейська морква. Кожен шар злегка змащувати соусом, щоб салат був соковитим.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху натерти копчений сир і варені жовтки — вони нададуть салату апетитного вигляду та ніжності.

