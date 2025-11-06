Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Інтрига" — секрет у хрумкому шарі, смак незабутній

Салат "Інтрига" — секрет у хрумкому шарі, смак незабутній

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:04
Оновлено: 07:27
Салат Інтрига — рецепт приготування з куркою та хрумким шаром, який запам’ятовується надовго
Салат "Інтрига". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Інтрига" — страва, яка справді виправдовує свою назву. Звичні інгредієнти поєднуються у несподіваний спосіб: ніжна курка, свіжі та солоні огірки, сир і легкий майонез утворюють ідеальний баланс смаку. А головна родзинка — хрумкий шар огірків, який додає салату свіжості й характеру. Цей рецепт стане вашим улюбленим на святковому столі або для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 300 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • солоні огірки — 2 шт.;
  • майонез — 150 г (або суміш майонезу та сметани 50/50);
  • сіль і чорний перець — до свого смаку;
  • паприка (копчена або звичайна) — 0,5 ч. л.;
  • спеції для курки — до свого смаку;
  • свіжий кріп — для прикрашання.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати тонкими пластинами, приправити сіллю, спеціями для курки та паприкою. Обсмажити на розігрітій сковороді по хвилині з кожного боку, щоб м’ясо залишилось соковитим. Загорнути у фольгу, дати охолонути, потім нарізати дрібними кубиками. Викласти першим шаром, злегка змастити майонезом.

рецепт салату з куркою
Смажена курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця зварити, остудити, натерти на великій тертці та викласти другим шаром, трохи змастивши майонезом.

рецепт салату з куркою та огірками
Огірки та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Свіжі й солоні огірки нарізати дрібними кубиками, солоні злегка відтиснути від зайвої рідини. Змішати обидва види огірків і викласти третім шаром — цей шар не змащувати, щоб зберегти хрумкість.

смачний салат з куркою та огірками
Сир та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердий сир натерти на великій тертці, викласти поверх огірків, змастити майонезом і для завершення присипати ще тонким шаром сиру. Прикрасити гілочками свіжого кропу або тонкими скибочками огірка. Поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб усі шари просочилися, але зберегли структуру.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

яйця салат рецепт курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації