Салат Інтрига — рецепт приготування з куркою та хрумким шаром, який запам’ятовується надовго

Салат "Інтрига". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Інтрига" — страва, яка справді виправдовує свою назву. Звичні інгредієнти поєднуються у несподіваний спосіб: ніжна курка, свіжі та солоні огірки, сир і легкий майонез утворюють ідеальний баланс смаку. А головна родзинка — хрумкий шар огірків, який додає салату свіжості й характеру. Цей рецепт стане вашим улюбленим на святковому столі або для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе — 300 г;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 150 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

солоні огірки — 2 шт.;

майонез — 150 г (або суміш майонезу та сметани 50/50);

сіль і чорний перець — до свого смаку;

паприка (копчена або звичайна) — 0,5 ч. л.;

спеції для курки — до свого смаку;

свіжий кріп — для прикрашання.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати тонкими пластинами, приправити сіллю, спеціями для курки та паприкою. Обсмажити на розігрітій сковороді по хвилині з кожного боку, щоб м’ясо залишилось соковитим. Загорнути у фольгу, дати охолонути, потім нарізати дрібними кубиками. Викласти першим шаром, злегка змастити майонезом.

Смажена курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця зварити, остудити, натерти на великій тертці та викласти другим шаром, трохи змастивши майонезом.

Огірки та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Свіжі й солоні огірки нарізати дрібними кубиками, солоні злегка відтиснути від зайвої рідини. Змішати обидва види огірків і викласти третім шаром — цей шар не змащувати, щоб зберегти хрумкість.

Сир та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердий сир натерти на великій тертці, викласти поверх огірків, змастити майонезом і для завершення присипати ще тонким шаром сиру. Прикрасити гілочками свіжого кропу або тонкими скибочками огірка. Поставити салат у холодильник на 1–2 години, щоб усі шари просочилися, але зберегли структуру.

