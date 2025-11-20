Новий святковий салат Мадонна — рецепт приготування з фото та ніжне поєднання смаків

Салат "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадонна" — це святковий рецепт, який підкорює з першої ложки незвичайним поєднанням м’яса, фруктів та горіхів. Ніжний, яскравий і водночас пікантний, він стає справжньою окрасою святкового меню. Охолоджений та добре просочений, цей салат розкриває гармонійний смак, якому важко знайти альтернативу на новорічному столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе відварене — 400 г;

часник — 2 зуб.;

апельсин — 1 шт.;

ананаси консервовані — 300 г;

волоські горіхи — 100 г;

плавлені сирки — 3 шт.;

яйця варені — 5 шт.;

майонез — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Охолоджене відварене куряче філе нарізати кубиками та перекласти у глибоку миску. Додати подрібнений на дрібній тертці часник, злегка посолити та змастити тонким шаром майонезу.

Апельсини та ананаси. Фото: gospodynka.com.ua

Апельсин очистити повністю, прибравши шкірку та плівки, нарізати м'якуш шматочками. Консервовані ананаси також нарізати дрібніше. З’єднати апельсин з ананасами, перемішати та викласти поверх шару курки з часником.

Плавлені сирки. Фото: gospodynka.com.ua

Волоські горіхи підсушити на сухій сковороді та подрібнити. Частиною горіхів присипати фруктовий шар. Плавлені сирки злегка підморозити, натерти на тертці безпосередньо над салатом, щоб утворився рівний пухкий шар. Легко змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на крупній тертці та рівномірно розподілити зверху. Зробити легку майонезну сітку та рясно посипати залишеними горіхами. Поставити салат у холодильник на кілька годин для просочення.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів салатів для святкового або буденного меню

Смачний салат "Аврора" № 1 — перевершив навіть "Олівʼє" та "Шубу".

Новий салат з куркою та грибами "Емеральд" на святковий стіл — рецепт.

Вишуканий салат "Ловелас" — улюблена закуска чоловіків, готуйте більше.

Ситний салат "Зима" — смачний рецепт на холодну пору року.

Святковий салат "Перший сніг" — кожен шар ідеальний, перевершив "Шубу".

Ситний салат "Столиця" за 5 хвилин — він смачний весь рік та не набридає.

Смачний салат "Інтрига" — секрет у хрумкому шарі, смак незабутній.

Новий рецепт салату "Лінива шуба" — знайомий смак, але готується за лічені хвилини.

Смачна закуска з курячих шлунків — рецепт, який всі обожнюють.

Новий салат з крабовими паличками "Роксолана" — новий рецепт закуски.

Смачний салат "Рапсодія" — ідеальний салат на Новий рік 2026 чи інше свято.