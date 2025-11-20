Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Святковий салат "Мадонна" — вдалий рецепт, який варто зберегти

Святковий салат "Мадонна" — вдалий рецепт, який варто зберегти

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:44
Оновлено: 13:44
Новий святковий салат Мадонна — рецепт приготування з фото та ніжне поєднання смаків
Салат "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадонна" — це святковий рецепт, який підкорює з першої ложки незвичайним поєднанням м’яса, фруктів та горіхів. Ніжний, яскравий і водночас пікантний, він стає справжньою окрасою святкового меню. Охолоджений та добре просочений, цей салат розкриває гармонійний смак, якому важко знайти альтернативу на новорічному столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе відварене — 400 г;
  • часник — 2 зуб.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • ананаси консервовані — 300 г;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • плавлені сирки — 3 шт.;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Охолоджене відварене куряче філе нарізати кубиками та перекласти у глибоку миску. Додати подрібнений на дрібній тертці часник, злегка посолити та змастити тонким шаром майонезу.

новий святковий салат Мадонна, рецепт приготування з фото та ніжне поєднання смаків
Апельсини та ананаси. Фото: gospodynka.com.ua

Апельсин очистити повністю, прибравши шкірку та плівки, нарізати м'якуш шматочками. Консервовані ананаси також нарізати дрібніше. З’єднати апельсин з ананасами, перемішати та викласти поверх шару курки з часником.

святковий салат Мадонна, рецепт приготування з фото
Плавлені сирки. Фото: gospodynka.com.ua

Волоські горіхи підсушити на сухій сковороді та подрібнити. Частиною горіхів присипати фруктовий шар. Плавлені сирки злегка підморозити, натерти на тертці безпосередньо над салатом, щоб утворився рівний пухкий шар. Легко змастити майонезом.

святковий салат з куркою, рецепт приготування з фото
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на крупній тертці та рівномірно розподілити зверху. Зробити легку майонезну сітку та рясно посипати залишеними горіхами. Поставити салат у холодильник на кілька годин для просочення.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів салатів для святкового або буденного меню

Смачний салат "Аврора" № 1 — перевершив навіть "Олівʼє" та "Шубу". 

Новий салат з куркою та грибами "Емеральд" на святковий стіл — рецепт. 

Вишуканий салат "Ловелас" — улюблена закуска чоловіків, готуйте більше. 

Ситний салат "Зима" — смачний рецепт на холодну пору року. 

Святковий салат "Перший сніг" — кожен шар ідеальний, перевершив "Шубу". 

Ситний салат "Столиця" за 5 хвилин — він смачний весь рік та не набридає. 

Смачний салат "Інтрига" — секрет у хрумкому шарі, смак незабутній. 

Новий рецепт салату "Лінива шуба" — знайомий смак, але готується за лічені хвилини. 

Смачна закуска з курячих шлунків — рецепт, який всі обожнюють. 

Новий салат з крабовими паличками "Роксолана" — новий рецепт закуски. 

Смачний салат "Рапсодія" — ідеальний салат на Новий рік 2026 чи інше свято. 

салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації