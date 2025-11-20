Новый праздничный салат Мадонна — рецепт приготовления с фото и нежное сочетание вкусов

Салат "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадонна" — это праздничный рецепт, который покоряет с первой ложки необычным сочетанием мяса, фруктов и орехов. Нежный, яркий и одновременно пикантный, он становится настоящим украшением праздничного меню. Охлажденный и хорошо пропитанный, этот салат раскрывает гармоничный вкус, которому трудно найти альтернативу на новогоднем столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриное филе отварное — 400 г;

чеснок — 2 зуб;

апельсин — 1 шт.;

ананасы консервированные — 300 г;

грецкие орехи — 100 г;

плавленые сырки — 3 шт.;

яйца вареные — 5 шт.;

майонез — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Охлажденное отварное куриное филе нарезать кубиками и переложить в глубокую миску. Добавить измельченный на мелкой терке чеснок, слегка посолить и смазать тонким слоем майонеза.

Апельсины и ананасы. Фото: gospodynka.com.ua

Апельсин очистить полностью, убрав кожуру и пленки, нарезать мякоть кусочками. Консервированные ананасы также нарезать мельче. Соединить апельсин с ананасами, перемешать и выложить поверх слоя курицы с чесноком.

Плавленые сырки. Фото: gospodynka.com.ua

Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде и измельчить. Частью орехов присыпать фруктовый слой. Плавленые сырки слегка подморозить, натереть на терке непосредственно над салатом, чтобы образовался ровный рыхлый слой. Легко смазать майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на крупной терке и равномерно распределить сверху. Сделать легкую майонезную сетку и обильно посыпать оставшимися орехами. Поставить салат в холодильник на несколько часов для пропитки.

