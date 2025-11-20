Новый праздничный салат Мадонна — рецепт приготовления с фото и нежное сочетание вкусов

Праздничный салат "Мадонна" — рецепт, который стоит сохранить
Салат "Мадонна" — это праздничный рецепт, который покоряет с первой ложки необычным сочетанием мяса, фруктов и орехов. Нежный, яркий и одновременно пикантный, он становится настоящим украшением праздничного меню. Охлажденный и хорошо пропитанный, этот салат раскрывает гармоничный вкус, которому трудно найти альтернативу на новогоднем столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе отварное — 400 г;
- чеснок — 2 зуб;
- апельсин — 1 шт.;
- ананасы консервированные — 300 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- плавленые сырки — 3 шт.;
- яйца вареные — 5 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Охлажденное отварное куриное филе нарезать кубиками и переложить в глубокую миску. Добавить измельченный на мелкой терке чеснок, слегка посолить и смазать тонким слоем майонеза.
Апельсин очистить полностью, убрав кожуру и пленки, нарезать мякоть кусочками. Консервированные ананасы также нарезать мельче. Соединить апельсин с ананасами, перемешать и выложить поверх слоя курицы с чесноком.
Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде и измельчить. Частью орехов присыпать фруктовый слой. Плавленые сырки слегка подморозить, натереть на терке непосредственно над салатом, чтобы образовался ровный рыхлый слой. Легко смазать майонезом.
Вареные яйца натереть на крупной терке и равномерно распределить сверху. Сделать легкую майонезную сетку и обильно посыпать оставшимися орехами. Поставить салат в холодильник на несколько часов для пропитки.
