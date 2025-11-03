Закуска з курячих шлунків — смачний рецепт із соєвим соусом і часником

Закуска з курячих шлунків. Фото: smachnenke.com.ua

Ця закуска з курячих шлунків підкорить вас із першої спроби. Ніжні шматочки м’яса, обсмажені овочі, часник і аромат спецій створюють неймовірно смачне поєднання. Приготувати просто, а результат — як у ресторанної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

курячі шлунки — 600–650 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 6–8 зубчиків;

кріп — 1 пучок;

соєвий соус — 2–3 ст. л.;

яблучний оцет (6 %) — 3 ст. л.;

олія для смаження;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Промити курячі шлунки, очистити від плівок і зайвого жиру. Відварити у підсоленій воді 30–40 хвилин до м’якості. Нарізати готові шлунки смужками або невеликими шматочками.

Курячі шлунки. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву на великий тертці. Розігріти на сковороді олію, обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву й смажити ще 3–4 хвилини, щоб овочі стали м’якими й ароматними. З’єднати у глибокій мисці шлунки, обсмажені овочі, влити соєвий соус і яблучний оцет, додати подрібнений часник, посолити й поперчити на смак. Додати свіжий подрібнений кріп і перемішати все до однорідності.

Закуска з курячими шлунками. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити страву на 20–30 хвилин, щоб усі інгредієнти обмінялися ароматами. Подавати можна теплою або охолодженою — у будь-якому варіанті вона буде неймовірно смачною.

