Закуска з курячих шлунків — смачний рецепт із соєвим соусом і часником

Закуска з курячих шлунків — рецепт, який всі обожнюють
Ця закуска з курячих шлунків підкорить вас із першої спроби. Ніжні шматочки м’яса, обсмажені овочі, часник і аромат спецій створюють неймовірно смачне поєднання. Приготувати просто, а результат — як у ресторанної страви.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячі шлунки — 600–650 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 6–8 зубчиків;
- кріп — 1 пучок;
- соєвий соус — 2–3 ст. л.;
- яблучний оцет (6 %) — 3 ст. л.;
- олія для смаження;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Промити курячі шлунки, очистити від плівок і зайвого жиру. Відварити у підсоленій воді 30–40 хвилин до м’якості. Нарізати готові шлунки смужками або невеликими шматочками.
Нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву на великий тертці. Розігріти на сковороді олію, обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву й смажити ще 3–4 хвилини, щоб овочі стали м’якими й ароматними. З’єднати у глибокій мисці шлунки, обсмажені овочі, влити соєвий соус і яблучний оцет, додати подрібнений часник, посолити й поперчити на смак. Додати свіжий подрібнений кріп і перемішати все до однорідності.
Залишити страву на 20–30 хвилин, щоб усі інгредієнти обмінялися ароматами. Подавати можна теплою або охолодженою — у будь-якому варіанті вона буде неймовірно смачною.
