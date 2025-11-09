Салат із куркою та гірчицею в зернах — святковий рецепт із маринованою цибулею

Салат "Перший сніг". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із куркою та гірчицею в зернах підкорює з першої ложки. Ніжне куряче м’ясо, пряна гірчиця, солонуваті огірки й ароматна маринована цибуля створюють гармонійне поєднання смаків. Він має чудовий вигляд на святковому столі, готується просто й завжди має успіх серед гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля відварена — 3–4 шт.;

куряча грудка відварена — 1 шт.;

огірки мариновані або малосольні — 2 шт.;

яйця варені — 6 шт.;

твердий сир — 170–200 г;

французька гірчиця в зернах — 2 ст. л.;

майонез — 200 г;

чорний кунжут — для прикрашання.

Для маринованої цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1–2 ст. л.;

оцет — 3–4 ст. л.;

окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити маринуватись приблизно на пів години.

Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

На дно тарілки або у форму викласти натерту на тертці відварену картоплю. Змастити шар майонезом, змішаним із гірчицею. Курку нарізати невеликими шматочками, перемішати з майонезом і викласти другим шаром. Додати мариновану цибулю, злегка полити сіточкою із майонезу.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Далі викласти дрібно нарізані мариновані огірки, знову нанести тонкий шар майонезу. Яйця розділити на білки та жовтки.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Спершу натерти жовтки, викласти їх рівним шаром і злегка змастити соусом. Потім натерти сир, сформувати з салату акуратну гірку та знову покрити сіточкою майонезу. Завершити шаром натертих білків і прикрасити чорним кунжутом.

