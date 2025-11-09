Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Перший сніг" — кожен шар ідеальний, перевершив "Шубу"

Салат "Перший сніг" — кожен шар ідеальний, перевершив "Шубу"

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 12:04
Оновлено: 10:12
Салат із куркою та гірчицею в зернах — святковий рецепт із маринованою цибулею
Салат "Перший сніг". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із куркою та гірчицею в зернах підкорює з першої ложки. Ніжне куряче м’ясо, пряна гірчиця, солонуваті огірки й ароматна маринована цибуля створюють гармонійне поєднання смаків. Він має чудовий вигляд на святковому столі, готується просто й завжди має успіх серед гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля відварена — 3–4 шт.;
  • куряча грудка відварена — 1 шт.;
  • огірки мариновані або малосольні — 2 шт.;
  • яйця варені — 6 шт.;
  • твердий сир — 170–200 г;
  • французька гірчиця в зернах — 2 ст. л.;
  • майонез — 200 г;
  • чорний кунжут — для прикрашання.

Для маринованої цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1–2 ст. л.;
  • оцет — 3–4 ст. л.;
  • окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити маринуватись приблизно на пів години.

рецепт салату з куркою
Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

На дно тарілки або у форму викласти натерту на тертці відварену картоплю. Змастити шар майонезом, змішаним із гірчицею. Курку нарізати невеликими шматочками, перемішати з майонезом і викласти другим шаром. Додати мариновану цибулю, злегка полити сіточкою із майонезу.

смачний салат з куркою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Далі викласти дрібно нарізані мариновані огірки, знову нанести тонкий шар майонезу. Яйця розділити на білки та жовтки.

святковий рецепт салату з куркою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Спершу натерти жовтки, викласти їх рівним шаром і злегка змастити соусом. Потім натерти сир, сформувати з салату акуратну гірку та знову покрити сіточкою майонезу. Завершити шаром натертих білків і прикрасити чорним кунжутом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

сир салат рецепт курка салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації