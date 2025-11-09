Салат із куркою та гірчицею в зернах — святковий рецепт із маринованою цибулею

Салат "Перший сніг" — кожен шар ідеальний, перевершив "Шубу"
Цей салат із куркою та гірчицею в зернах підкорює з першої ложки. Ніжне куряче м’ясо, пряна гірчиця, солонуваті огірки й ароматна маринована цибуля створюють гармонійне поєднання смаків. Він має чудовий вигляд на святковому столі, готується просто й завжди має успіх серед гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля відварена — 3–4 шт.;
- куряча грудка відварена — 1 шт.;
- огірки мариновані або малосольні — 2 шт.;
- яйця варені — 6 шт.;
- твердий сир — 170–200 г;
- французька гірчиця в зернах — 2 ст. л.;
- майонез — 200 г;
- чорний кунжут — для прикрашання.
Для маринованої цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1–2 ст. л.;
- оцет — 3–4 ст. л.;
- окріп — 150 мл.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити маринуватись приблизно на пів години.
На дно тарілки або у форму викласти натерту на тертці відварену картоплю. Змастити шар майонезом, змішаним із гірчицею. Курку нарізати невеликими шматочками, перемішати з майонезом і викласти другим шаром. Додати мариновану цибулю, злегка полити сіточкою із майонезу.
Далі викласти дрібно нарізані мариновані огірки, знову нанести тонкий шар майонезу. Яйця розділити на білки та жовтки.
Спершу натерти жовтки, викласти їх рівним шаром і злегка змастити соусом. Потім натерти сир, сформувати з салату акуратну гірку та знову покрити сіточкою майонезу. Завершити шаром натертих білків і прикрасити чорним кунжутом.
