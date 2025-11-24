Салат Бенкетний — рецепти приготування святкової страви з ківі та яловичиною

Смачний салат "Бенкетний". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Бенкетний" — це страва, яка одразу стає центром святкового столу. Поєднання соковитих фруктів, ніжної яловичини та яскравих овочів створює вишуканий смак і красиву презентацію, що нагадує святкову мозаїку. Такий салат легко тримає форму, готується без зайвих клопотів і гарантовано викликає захоплення гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

ківі — 4–5 шт.;

яблуко — 1,5 шт.;

яловичина відварена — 200 г;

часник — 2 зубчики;

морква відварена — 2 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний — до свого смаку;

майонез — до смаку.

Спосіб приготування

Очистити ківі. Два плоди нарізати тонкою соломкою, а ще два нарізати на тоненькі півкружечки — вони стануть прикрасою верхнього шару. Очистити яблука, видалити серединку та нарізати їх соломкою, щоб додати салату свіжості. Відварити яловичину у підсоленій воді, охолодити та нарізати дуже тонкою соломкою. Перекласти м’ясо у миску, додати подрібнений часник, чорний перець і трохи майонезу, щоб з’єднати інгредієнти.

Шматочки м'яса. Фото: gospodynka.com.ua

Почати формувати салат. Поставити роз’ємну форму діаметром приблизно 20–21 см на тарілку та злегка змастити дно майонезом. Викласти м’ясний шар і розрівняти, додатково майонезом не змащувати. Викласти шар яблук і нанести тонку рівномірну плівку майонезу. Натерти відварену моркву на крупній тертці, розподілити поверх яблук і змастити дуже тонким шаром майонезу так, щоб морква зберігала яскравий вигляд.

Шматочки ківі. Фото: gospodynka.com.ua

Додати шар нарізаного соломкою ківі. Відокремити білки від жовтків, білки натерти на крупній тертці та висипати поверх ківі. Майонезом не змащувати. Жовтки натерти на дрібній тертці та посипати ними одну половину поверхні салату.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

На другу половину викласти напівкружечки ківі внахлист, створюючи святковий декоративний малюнок. Накрити салат плівкою й поставити в холодильник мінімум на кілька годин, щоб шари стабілізувалися. Перед подачею зняти форму — салат чудово тримає форму та має дуже ефектний вигляд.

