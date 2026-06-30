Курица "по-венгерски": мясо в соусе, которое тает во рту

Курица по-венгерски. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить сочную курицу без лишних хлопот, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Нежное мясо, густой сливочно-сметанный соус с чесноком и специями и минимум простых ингредиентов — и на столе уже ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное мясо — 1,2 кг;

сливочное масло — 50–60 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

мука — 1 ст. л.;

сметана 20% — 3 ст. л.;

вода — 250–300 мл;

куркума — 1 ч. л.;

укроп — несколько веточек;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Курица в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Курицу обжарить на сливочном масле до легкой золотистой корочки и переложить на тарелку. В той же сковороде обжарить мелко нарезанные лук и чеснок. Добавить муку, перемешать и готовить ещё около минуты. Затем добавить сметану, влить воду, приправить солью, черным перцем и куркумой. Хорошо перемешать до получения однородного соуса. Вернуть курицу в сковороду, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 20–25 минут, один раз перевернув кусочки. В конце добавить измельченный укроп и подавать блюдо горячим с любимым гарниром.

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