Курица "по-венгерски": мясо в соусе, которое тает во рту
30 июня 2026 16:14
Курица по-венгерски. Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется приготовить сочную курицу без лишних хлопот, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Нежное мясо, густой сливочно-сметанный соус с чесноком и специями и минимум простых ингредиентов — и на столе уже ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное мясо — 1,2 кг;
- сливочное масло — 50–60 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- мука — 1 ст. л.;
- сметана 20% — 3 ст. л.;
- вода — 250–300 мл;
- куркума — 1 ч. л.;
- укроп — несколько веточек;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Курицу обжарить на сливочном масле до легкой золотистой корочки и переложить на тарелку.
- В той же сковороде обжарить мелко нарезанные лук и чеснок.
- Добавить муку, перемешать и готовить ещё около минуты.
- Затем добавить сметану, влить воду, приправить солью, черным перцем и куркумой. Хорошо перемешать до получения однородного соуса.
- Вернуть курицу в сковороду, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 20–25 минут, один раз перевернув кусочки.
- В конце добавить измельченный укроп и подавать блюдо горячим с любимым гарниром.
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