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Курица "по-венгерски": мясо в соусе, которое тает во рту

30 июня 2026 16:14
Курица по-венгерски. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется приготовить сочную курицу без лишних хлопот, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Нежное мясо, густой сливочно-сметанный соус с чесноком и специями и минимум простых ингредиентов — и на столе уже ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное мясо — 1,2 кг;
  • сливочное масло — 50–60 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сметана 20% — 3 ст. л.;
  • вода — 250–300 мл;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • укроп — несколько веточек;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
Курица в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Курицу обжарить на сливочном масле до легкой золотистой корочки и переложить на тарелку.
  2. В той же сковороде обжарить мелко нарезанные лук и чеснок.
  3. Добавить муку, перемешать и готовить ещё около минуты.
  4. Затем добавить сметану, влить воду, приправить солью, черным перцем и куркумой. Хорошо перемешать до получения однородного соуса.
  5. Вернуть курицу в сковороду, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 20–25 минут, один раз перевернув кусочки.
  6. В конце добавить измельченный укроп и подавать блюдо горячим с любимым гарниром.

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