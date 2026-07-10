Лапша с фаршем на сковороде на ужин: рецепт очень кстати, когда мало времени

Лапша с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда после насыщенного дня не хочется долго стоять у плиты, этот рецепт становится настоящим спасением. "Ленивая" лазанья готовится на одной сковороде, получается сочной, ароматной и очень сытной. Сочетание мясного фарша, нежной лапши и расплавленного сыра непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яичная лапша — 150 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

твердый сыр — 75 г;

вода — 2 стакана;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.

Приготовление лапши. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Обжарить на сковороде измельченный лук до мягкости, добавить натертую морковь и готовить ещё несколько минут. Выложить фарш и, помешивая, обжарить до изменения цвета. Добавить измельченный чеснок, паприку, сушеный чеснок, соль, перец и томатную пасту, хорошо перемешать. Добавить яичную лапшу, влить горячую воду и перемешать. Накрыть сковороду крышкой и готовить примерно 20 минут, пока лапша не станет мягкой и не впитает соус. В конце посыпать блюдо тёртым сыром, снова накрыть крышкой и дождаться, пока сыр полностью расплавится. Перед подачей дать лазанье настояться несколько минут.

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