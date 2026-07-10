Лапша с фаршем на сковороде на ужин: рецепт очень кстати, когда мало времени
10 июля 2026 21:04
Лапша с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua
Когда после насыщенного дня не хочется долго стоять у плиты, этот рецепт становится настоящим спасением. "Ленивая" лазанья готовится на одной сковороде, получается сочной, ароматной и очень сытной. Сочетание мясного фарша, нежной лапши и расплавленного сыра непременно понравится всей семье.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яичная лапша — 150 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- твердый сыр — 75 г;
- вода — 2 стакана;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Обжарить на сковороде измельченный лук до мягкости, добавить натертую морковь и готовить ещё несколько минут.
- Выложить фарш и, помешивая, обжарить до изменения цвета.
- Добавить измельченный чеснок, паприку, сушеный чеснок, соль, перец и томатную пасту, хорошо перемешать.
- Добавить яичную лапшу, влить горячую воду и перемешать.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить примерно 20 минут, пока лапша не станет мягкой и не впитает соус.
- В конце посыпать блюдо тёртым сыром, снова накрыть крышкой и дождаться, пока сыр полностью расплавится.
- Перед подачей дать лазанье настояться несколько минут.
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