Ленивые беляши без лепки: понадобится 300 г фарша и 250 мл. кефира

Ленивые беляши. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда хочется домашних беляшей, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Все ингредиенты просто смешиваются, а готовые беляши получаются мягкими, ароматными и очень вкусными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мясной фарш — 300 г;

кефир — 250 мл;

большая луковица — 1 шт.;

мука — 340–360 г;

растительное масло — 2 ст. л. + для жарки;

сода — ½ ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — ½ ч. л.

Фарш и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности. Кефир смешать с содой, оставить на несколько минут, после чего добавить соль, перец и растительное масло. Всыпать большую часть муки, добавить обжаренный лук и сырой фарш. Хорошо перемешать, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Масса должна остаться густой и липкой. Ложкой выложить порции теста на разогретую сковороду с маслом и обжарить беляши до золотистой корочки с обеих сторон. Переложить в форму для запекания и довести до готовности в духовке при 180 °C примерно 15–20 минут. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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