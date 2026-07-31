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Главная Вкус Пирожки с капустой "Ленивчики": лепить не нужно, замешиваем тесто ложкой и жарим

Пирожки с капустой "Ленивчики": лепить не нужно, замешиваем тесто ложкой и жарим

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 21:04
Пирожки «Ленивчики» с капустой: простой рецепт на кефире
Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Пирожки "Ленивчики" — настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Ничего лепить не нужно: достаточно замесить тесто ложкой, добавить капусту и обжарить до румяной корочки. Получаются нежные, сочные и очень аппетитные.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир комнатной температуры — 500 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • мука — 350–400 г.

Для начинки:

  • белокочанная капуста — 400–500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • петрушка — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт лінивих пиріжків з капустою
Тесто с капустой и зеленым луком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать кефир с яйцами, содой и солью, постепенно всыпать муку и замесить густое тесто, похожее на сметану.
  2. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть, слегка перетереть овощи руками.
  3. Добавить в тесто вместе с зеленью и черным перцем, хорошо перемешать.
  4. Выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми со сметаной или чесночным соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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