Ленивые пирожки без лепки за 10 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 05:04
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется домашних пирожков, но нет времени на долгую лепку, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежное картофельное тесто, тягучий сыр и ароматная ветчина создают идеальное сочетание вкусов. Готовятся такие пирожки быстро, а исчезают со стола еще быстрее.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 1,1 кг;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- мука — 330 г;
- зелень — большой пучок.
Для начинки:
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- моцарелла или сулугуни — 150-200 г;
- балык или ветчина — 150-200 г.
Способ приготовления
- Отваренный картофель размять в однородное пюре и дать немного остыть.
- Добавить яйца, соль, перец, растительное масло, разрыхлитель, крахмал, измельченную зелень и муку. Замесить мягкое тесто.
- Тесто разделить на части. Один пласт раскатать в круг и выложить по краю начинку из сыра и ветчины.
- Накрыть вторым пластом теста, слегка прижать и разрезать на треугольники.
- Обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.
- В конце накрыть крышкой на несколько минут, чтобы сыр внутри хорошо расплавился.
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