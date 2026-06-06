Ленивые пирожки без лепки за 10 минут: рецепт на завтрак

Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется домашних пирожков, но нет времени на долгую лепку, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежное картофельное тесто, тягучий сыр и ароматная ветчина создают идеальное сочетание вкусов. Готовятся такие пирожки быстро, а исчезают со стола еще быстрее.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 1,1 кг;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

мука — 330 г;

зелень — большой пучок.

Для начинки:

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моцарелла или сулугуни — 150-200 г;

балык или ветчина — 150-200 г.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Отваренный картофель размять в однородное пюре и дать немного остыть. Добавить яйца, соль, перец, растительное масло, разрыхлитель, крахмал, измельченную зелень и муку. Замесить мягкое тесто. Тесто разделить на части. Один пласт раскатать в круг и выложить по краю начинку из сыра и ветчины. Накрыть вторым пластом теста, слегка прижать и разрезать на треугольники. Обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. В конце накрыть крышкой на несколько минут, чтобы сыр внутри хорошо расплавился.

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