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Главная Вкус Ленивые пирожки без лепки за 10 минут: рецепт на завтрак

Ленивые пирожки без лепки за 10 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 05:04
Ленивые пирожки без лепки за 10 минут: рецепт на завтрак
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется домашних пирожков, но нет времени на долгую лепку, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежное картофельное тесто, тягучий сыр и ароматная ветчина создают идеальное сочетание вкусов. Готовятся такие пирожки быстро, а исчезают со стола еще быстрее.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1,1 кг;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • мука — 330 г;
  • зелень — большой пучок.

Для начинки:

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  • моцарелла или сулугуни — 150-200 г;
  • балык или ветчина — 150-200 г.
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Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Отваренный картофель размять в однородное пюре и дать немного остыть.
  2. Добавить яйца, соль, перец, растительное масло, разрыхлитель, крахмал, измельченную зелень и муку. Замесить мягкое тесто.
  3. Тесто разделить на части. Один пласт раскатать в круг и выложить по краю начинку из сыра и ветчины.
  4. Накрыть вторым пластом теста, слегка прижать и разрезать на треугольники.
  5. Обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. В конце накрыть крышкой на несколько минут, чтобы сыр внутри хорошо расплавился.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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