Ленивые пирожки "Пятиминутки" на кефире: рецепт на завтрак

Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки — идеальный вариант, когда нет времени, но хочется чего-то домашнего. Простое тесто на кефире сочетается с нежной яичной начинкой и зеленым луком. Обжариваются за считанные минуты и получаются удивительно мягкими и сытными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 300 мл.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло — 20 мл.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

вареные яйца — 3 шт.;

зеленый лук — 1 пучок.

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло до однородной массы. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто. Вареные яйца натереть на мелкой терке и добавить прямо в тесто. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и хорошо перемешать до равномерной консистенции. Тесто выкладывать ложкой или через кондитерский мешок на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

