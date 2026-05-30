Україна
Ленивые пирожки "Пятиминутки" на кефире: рецепт на завтрак

Ленивые пирожки "Пятиминутки" на кефире: рецепт на завтрак

Дата публикации 30 мая 2026 05:04
Ленивые пирожки Пятиминутки на кефире: рецепт на завтрак
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки — идеальный вариант, когда нет времени, но хочется чего-то домашнего. Простое тесто на кефире сочетается с нежной яичной начинкой и зеленым луком. Обжариваются за считанные минуты и получаются удивительно мягкими и сытными.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 300 мл.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 20 мл.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок.
рецепт лінивих пиріжків
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло до однородной массы.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто.
  3. Вареные яйца натереть на мелкой терке и добавить прямо в тесто.
  4. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и хорошо перемешать до равномерной консистенции.
  5. Тесто выкладывать ложкой или через кондитерский мешок на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
  6. Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
