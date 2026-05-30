Ленивые пирожки "Пятиминутки" на кефире: рецепт на завтрак
Дата публикации 30 мая 2026 05:04
Эти пирожки — идеальный вариант, когда нет времени, но хочется чего-то домашнего. Простое тесто на кефире сочетается с нежной яичной начинкой и зеленым луком. Обжариваются за считанные минуты и получаются удивительно мягкими и сытными.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 300 мл.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 20 мл.;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок.
Способ приготовления
- В миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло до однородной массы.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить густое тесто.
- Вареные яйца натереть на мелкой терке и добавить прямо в тесто.
- Добавить мелко нарезанный зеленый лук и хорошо перемешать до равномерной консистенции.
- Тесто выкладывать ложкой или через кондитерский мешок на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
- Жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
