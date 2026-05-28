Пирожки с картошкой "Минутки" на кефире: рецепт теста за 5 минут

Эти пирожки недаром называют "Минутки", ведь тесто готовится буквально за несколько минут и не требует дрожжей. Оно получается мягкое, нежное и очень послушное в работе. Внутри — ароматная картофельная начинка с жареным луком, которая делает вкус по-настоящему домашним. Идеальный вариант для быстрого ужина или сытного перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

кефир — 250 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

мука — 370 г;

сода — 1 ч. л.;

масло — 2-3 ст. л.;

масло — для жарки.

Для начинки:

картофель — 600 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 50 г;

масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель отварить до готовности и размять в пюре. Лук обжарить на сливочном масле с маслом до золотистости и добавить к картофелю. Посолить, поперчить и перемешать. Для теста смешать кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло. Отдельно соединить муку с содой и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить мягкое тесто. Поделить тесто на кусочки, сформировать лепешки и выложить начинку. Слепить пирожки и оставить на 5 минут. Обжарить пирожки на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.

