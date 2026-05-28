Пирожки с картошкой "Минутки" на кефире: рецепт теста за 5 минут
Дата публикации 28 мая 2026 17:04
Пирожки с картофелем.
Эти пирожки недаром называют "Минутки", ведь тесто готовится буквально за несколько минут и не требует дрожжей. Оно получается мягкое, нежное и очень послушное в работе. Внутри — ароматная картофельная начинка с жареным луком, которая делает вкус по-настоящему домашним. Идеальный вариант для быстрого ужина или сытного перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 250 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мука — 370 г;
- сода — 1 ч. л.;
- масло — 2-3 ст. л.;
- масло — для жарки.
Для начинки:
- картофель — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель отварить до готовности и размять в пюре.
- Лук обжарить на сливочном масле с маслом до золотистости и добавить к картофелю. Посолить, поперчить и перемешать.
- Для теста смешать кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
- Отдельно соединить муку с содой и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить мягкое тесто.
- Поделить тесто на кусочки, сформировать лепешки и выложить начинку. Слепить пирожки и оставить на 5 минут.
- Обжарить пирожки на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.
