Пирожки с картошкой "Минутки" на кефире: рецепт теста за 5 минут

Дата публикации 28 мая 2026 17:04
Пирожки с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки недаром называют "Минутки", ведь тесто готовится буквально за несколько минут и не требует дрожжей. Оно получается мягкое, нежное и очень послушное в работе. Внутри — ароматная картофельная начинка с жареным луком, которая делает вкус по-настоящему домашним. Идеальный вариант для быстрого ужина или сытного перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 250 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 370 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • масло — 2-3 ст. л.;
  • масло — для жарки.

Для начинки:

  • картофель — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.
рецепт пиріжків з картоплею
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до готовности и размять в пюре.
  2. Лук обжарить на сливочном масле с маслом до золотистости и добавить к картофелю. Посолить, поперчить и перемешать.
  3. Для теста смешать кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
  4. Отдельно соединить муку с содой и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить мягкое тесто.
  5. Поделить тесто на кусочки, сформировать лепешки и выложить начинку. Слепить пирожки и оставить на 5 минут.
  6. Обжарить пирожки на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
