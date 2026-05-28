Пиріжки з картоплею "Хвилинки" на кефірі: рецепт тіста за 5 хвилин

Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки недарма називають "Хвилинки", адже тісто готується буквально за кілька хвилин і не потребує дріжджів. Воно виходить м’яке, ніжне та дуже слухняне в роботі. Усередині — ароматна картопляна начинка зі смаженою цибулею, яка робить смак по-справжньому домашнім. Ідеальний варіант для швидкої вечері або ситного перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 250 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 370 г.;

сода — 1 ч. л.;

олія — 2–3 ст. л.;

олія — для смаження.

Для начинки:

картопля — 600 г.;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г.;

олія — 2 ст. л.;

сіль — за смаком.;

чорний перець — за смаком.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю відварити до готовності та розім’яти у пюре. Цибулю обсмажити на вершковому маслі з олією до золотистості й додати до картоплі. Посолити, поперчити та перемішати. Для тіста змішати кефір, яйце, сіль, цукор та олію. Окремо з’єднати борошно із содою та поступово додати до рідкої суміші. Замісити м’яке тісто. Поділити тісто на шматочки, сформувати коржики та викласти начинку. Зліпити пиріжки й залишити на 5 хвилин. Обсмажити пиріжки на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків.

