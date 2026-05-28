Пиріжки з картоплею "Хвилинки" на кефірі: рецепт тіста за 5 хвилин
Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 17:04
Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua
Ці пиріжки недарма називають "Хвилинки", адже тісто готується буквально за кілька хвилин і не потребує дріжджів. Воно виходить м’яке, ніжне та дуже слухняне в роботі. Усередині — ароматна картопляна начинка зі смаженою цибулею, яка робить смак по-справжньому домашнім. Ідеальний варіант для швидкої вечері або ситного перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 250 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- борошно — 370 г.;
- сода — 1 ч. л.;
- олія — 2–3 ст. л.;
- олія — для смаження.
Для начинки:
- картопля — 600 г.;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 50 г.;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком.;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити до готовності та розім’яти у пюре.
- Цибулю обсмажити на вершковому маслі з олією до золотистості й додати до картоплі. Посолити, поперчити та перемішати.
- Для тіста змішати кефір, яйце, сіль, цукор та олію.
- Окремо з’єднати борошно із содою та поступово додати до рідкої суміші. Замісити м’яке тісто.
- Поділити тісто на шматочки, сформувати коржики та викласти начинку. Зліпити пиріжки й залишити на 5 хвилин.
- Обсмажити пиріжки на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Читайте також:
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Реклама