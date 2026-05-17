"Миттєві" пиріжки з зеленою цибулею за 5 хвилин: потрібно 500 мл кефіра

Пиріжки з зеленою цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки — справжній порятунок, коли хочеться чогось домашнього, гарячого і швидкого без довгого вимішування тіста та очікування підйому. Вони готуються буквально з базових продуктів, які майже завжди є в холодильнику: кефіру, яєць і борошна. Завдяки поєднанню кефіру та соди тісто виходить м’яким і пухким навіть без дріжджів, а начинка з яєць і зеленої цибулі додає класичний домашній смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 400 г.;

варені яйця — 4 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок.

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

З’єднати кефір, яйця, сіль і цукор та перемішати до однорідності. Додати борошно разом із содою та замісити густе тісто консистенції як на оладки. Подрібнити варені яйця, додати нарізану зелену цибулю та перемішати начинку. З’єднати її з тістом і акуратно перемішати до рівномірного розподілу. Розігріти сковороду з олією, викладати масу ложкою та смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.