Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак "Миттєві" пиріжки з зеленою цибулею за 5 хвилин: потрібно 500 мл кефіра

"Миттєві" пиріжки з зеленою цибулею за 5 хвилин: потрібно 500 мл кефіра

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 14:44
Миттєві пиріжки з зеленою цибулею за 5 хвилин: потрібно 500 мл кефіра
Пиріжки з зеленою цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки — справжній порятунок, коли хочеться чогось домашнього, гарячого і швидкого без довгого вимішування тіста та очікування підйому. Вони готуються буквально з базових продуктів, які майже завжди є в холодильнику: кефіру, яєць і борошна. Завдяки поєднанню кефіру та соди тісто виходить м’яким і пухким навіть без дріжджів, а начинка з яєць і зеленої цибулі додає класичний домашній смак. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 400 г.;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок.
рецепт пиріжків з зеленою цибулею та яйцем
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. З’єднати кефір, яйця, сіль і цукор та перемішати до однорідності.
  2. Додати борошно разом із содою та замісити густе тісто консистенції як на оладки.
  3. Подрібнити варені яйця, додати нарізану зелену цибулю та перемішати начинку.
  4. З’єднати її з тістом і акуратно перемішати до рівномірного розподілу.
  5. Розігріти сковороду з олією, викладати масу ложкою та смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

рецепт зелена цибуля пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації