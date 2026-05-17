"Миттєві" пиріжки з зеленою цибулею за 5 хвилин: потрібно 500 мл кефіра
Ці пиріжки — справжній порятунок, коли хочеться чогось домашнього, гарячого і швидкого без довгого вимішування тіста та очікування підйому. Вони готуються буквально з базових продуктів, які майже завжди є в холодильнику: кефіру, яєць і борошна. Завдяки поєднанню кефіру та соди тісто виходить м’яким і пухким навіть без дріжджів, а начинка з яєць і зеленої цибулі додає класичний домашній смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 400 г.;
- варені яйця — 4 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Спосіб приготування
- З’єднати кефір, яйця, сіль і цукор та перемішати до однорідності.
- Додати борошно разом із содою та замісити густе тісто консистенції як на оладки.
- Подрібнити варені яйця, додати нарізану зелену цибулю та перемішати начинку.
- З’єднати її з тістом і акуратно перемішати до рівномірного розподілу.
- Розігріти сковороду з олією, викладати масу ложкою та смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.