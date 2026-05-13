Найкраще бездріжджове тісто на кефірі: смажені хрусткі пиріжки
Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 16:24
Смажені пиріжки. Фото: кадр з відео
Якщо немає часу чекати, поки підійде дріжджове тісто, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Пиріжки на кефірі виходять м’які, пухкі та дуже хрусткі зовні. А завдяки двом начинкам можна одразу приготувати ситну домашню вечерю для всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 450 мл.;
- жовтки — 2 шт.;
- сметана 20% — 100 г;
- олія — 50 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 10 г;
- борошно — 700 г;
- сода — 1 ч. л.
Для картопляної начинки:
- картопля — за смаком;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — за смаком;
- сіль, чорний перець, сушені трави — за смаком.
Для печінкової начинки:
Читайте також:
- куряча печінка — за смаком;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- вершкове масло — за смаком;
- часник — 1 зубчик;
- сіль, чорний перець, сушені трави — за смаком;
- відварені яйця — за бажанням.
Спосіб приготування
- Для картопляної начинки обсмажити цибулю до золотистості та додати до картопляного пюре разом із вершковим маслом, спеціями й травами.
- Для печінкової начинки обсмажити цибулю та моркву, додати курячу печінку й тушкувати до готовності. Потім подрібнити масу блендером, за бажанням додати яйця.
- Для тіста змішати кефір, жовтки, сметану, олію, сіль і цукор.
- Поступово додати борошно та соду, замісити м’яке трохи липке тісто і залишити на 15 хвилин.
- Тісто поділити на частини, сформувати коржики, викласти начинку та добре защипнути краї.
- Обсмажити пиріжки у добре розігрітій олії до рум’яної хрусткої скоринки.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Реклама