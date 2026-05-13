Найкраще бездріжджове тісто на кефірі: смажені хрусткі пиріжки

Смажені пиріжки. Фото: кадр з відео

Якщо немає часу чекати, поки підійде дріжджове тісто, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Пиріжки на кефірі виходять м’які, пухкі та дуже хрусткі зовні. А завдяки двом начинкам можна одразу приготувати ситну домашню вечерю для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 450 мл.;

жовтки — 2 шт.;

сметана 20% — 100 г;

олія — 50 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 10 г;

борошно — 700 г;

сода — 1 ч. л.

Для картопляної начинки:

картопля — за смаком;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — за смаком;

сіль, чорний перець, сушені трави — за смаком.

Для печінкової начинки:

куряча печінка — за смаком;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

вершкове масло — за смаком;

часник — 1 зубчик;

сіль, чорний перець, сушені трави — за смаком;

відварені яйця — за бажанням.

Приготування пиріжків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Для картопляної начинки обсмажити цибулю до золотистості та додати до картопляного пюре разом із вершковим маслом, спеціями й травами. Для печінкової начинки обсмажити цибулю та моркву, додати курячу печінку й тушкувати до готовності. Потім подрібнити масу блендером, за бажанням додати яйця. Для тіста змішати кефір, жовтки, сметану, олію, сіль і цукор. Поступово додати борошно та соду, замісити м’яке трохи липке тісто і залишити на 15 хвилин. Тісто поділити на частини, сформувати коржики, викласти начинку та добре защипнути краї. Обсмажити пиріжки у добре розігрітій олії до рум’яної хрусткої скоринки.

