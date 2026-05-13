Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Найкраще бездріжджове тісто на кефірі: смажені хрусткі пиріжки

Найкраще бездріжджове тісто на кефірі: смажені хрусткі пиріжки

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 16:24
Найкраще бездріжджове тісто на кефірі: смажені хрусткі пиріжки
Смажені пиріжки. Фото: кадр з відео

Якщо немає часу чекати, поки підійде дріжджове тісто, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Пиріжки на кефірі виходять м’які, пухкі та дуже хрусткі зовні. А завдяки двом начинкам можна одразу приготувати ситну домашню вечерю для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 450 мл.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • сметана 20% — 100 г;
  • олія — 50 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 10 г;
  • борошно — 700 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для картопляної начинки:

  • картопля — за смаком;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — за смаком;
  • сіль, чорний перець, сушені трави — за смаком.

Для печінкової начинки:

Читайте також:
  • куряча печінка — за смаком;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • вершкове масло — за смаком;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль, чорний перець, сушені трави — за смаком;
  • відварені яйця — за бажанням.
рецепт смажених пиріжків
Приготування пиріжків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Для картопляної начинки обсмажити цибулю до золотистості та додати до картопляного пюре разом із вершковим маслом, спеціями й травами.
  2. Для печінкової начинки обсмажити цибулю та моркву, додати курячу печінку й тушкувати до готовності. Потім подрібнити масу блендером, за бажанням додати яйця.
  3. Для тіста змішати кефір, жовтки, сметану, олію, сіль і цукор.
  4. Поступово додати борошно та соду, замісити м’яке трохи липке тісто і залишити на 15 хвилин.
  5. Тісто поділити на частини, сформувати коржики, викласти начинку та добре защипнути краї.
  6. Обсмажити пиріжки у добре розігрітій олії до рум’яної хрусткої скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

рецепт тісто пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації