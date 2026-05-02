Пиріжки "як у кафе": тісто можна зберігати в морозилці

Домашні пиріжки.

Це тісто — справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку без зайвого клопоту. Воно еластичне, зручне в роботі та підходить для різних начинок. Можна приготувати заздалегідь і використовувати, коли потрібно. А самі пиріжки виходять м’які, повітряні та з апетитною скоринкою, як у кафе.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 320 мл.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

олія — 5 ст. л.;

борошно — 400–420 г;

сухі дріжджі — 7 г.

Пухки пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змішати борошно з дріжджами. В окремій мисці з’єднати теплу воду, сіль, цукор і олію. Поступово додати суху суміш і замісити м’яке, трохи липке тісто. Змастити тісто олією, накрити і залишити в холодильнику мінімум на 40 хвилин або довше. Готове тісто поділити на шматочки, сформувати кульки, розкачати коржики, додати начинку і зліпити пиріжки. Смажити на розігрітій олії на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

