Пиріжки "як у кафе": тісто можна зберігати в морозилці
Дата публікації: 2 травня 2026 14:44
Домашні пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Це тісто — справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку без зайвого клопоту. Воно еластичне, зручне в роботі та підходить для різних начинок. Можна приготувати заздалегідь і використовувати, коли потрібно. А самі пиріжки виходять м’які, повітряні та з апетитною скоринкою, як у кафе.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 320 мл.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- олія — 5 ст. л.;
- борошно — 400–420 г;
- сухі дріжджі — 7 г.
Спосіб приготування
- Змішати борошно з дріжджами. В окремій мисці з’єднати теплу воду, сіль, цукор і олію.
- Поступово додати суху суміш і замісити м’яке, трохи липке тісто.
- Змастити тісто олією, накрити і залишити в холодильнику мінімум на 40 хвилин або довше.
- Готове тісто поділити на шматочки, сформувати кульки, розкачати коржики, додати начинку і зліпити пиріжки.
- Смажити на розігрітій олії на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
