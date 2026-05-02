Пиріжки "як у кафе": тісто можна зберігати в морозилці

Пиріжки "як у кафе": тісто можна зберігати в морозилці

Дата публікації: 2 травня 2026 14:44
Домашні пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Це тісто — справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку без зайвого клопоту. Воно еластичне, зручне в роботі та підходить для різних начинок. Можна приготувати заздалегідь і використовувати, коли потрібно. А самі пиріжки виходять м’які, повітряні та з апетитною скоринкою, як у кафе.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 320 мл.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • олія — 5 ст. л.;
  • борошно — 400–420 г;
  • сухі дріжджі — 7 г.
Пухки пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно з дріжджами. В окремій мисці з’єднати теплу воду, сіль, цукор і олію.
  2. Поступово додати суху суміш і замісити м’яке, трохи липке тісто.
  3. Змастити тісто олією, накрити і залишити в холодильнику мінімум на 40 хвилин або довше.
  4. Готове тісто поділити на шматочки, сформувати кульки, розкачати коржики, додати начинку і зліпити пиріжки.
  5. Смажити на розігрітій олії на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
