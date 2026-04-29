Пиріжки-бургери по-новому: домашній рецепт, який підкорить кожного
Дата публікації: 29 квітня 2026 15:04
Це не просто пиріжки і не звичайні бургери — це поєднання двох улюблених страв в одному рецепті. М’яке тісто, соковита котлета та ароматний соус створюють ідеальний домашній смак. Такий варіант точно здивує і стане улюбленим на кожній кухні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 180 мл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- дріжджі пресовані — 20 г;
- жовток — 1 шт.;
- борошно — 500 г;
- масло вершкове — 40 г;
- сіль — за смаком.
Для котлет:
- фарш — 500 г;
- сіль, перець, паприка — за смаком.
Для начинки:
Читайте також:
- цибуля — 1–2 шт.;
- солоний огірок — 1 шт.;
- олія — для смаження;
- цукор — 1 ст. л.
Для соусу:
- кетчуп — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- У теплому молоці розчинити дріжджі та цукор і залишити на 15 хвилин.
- Додати жовток, борошно і сіль, замісити тісто, додати масло та вимісити до еластичності. Залишити підходити на 1 годину.
- Фарш змішати зі спеціями, сформувати котлети та обсмажити з двох боків до готовності. Окремо карамелізувати цибулю.
- Тісто поділити, розкачати, всередину викласти котлету, сир, соус, огірок і цибулю, сформувати пиріжок-бургер.
- Змастити яйцем, посипати кунжутом і запекти до золотистої скоринки.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
