Головна Смак Пиріжки-бургери по-новому: домашній рецепт, який підкорить кожного

Пиріжки-бургери по-новому: домашній рецепт, який підкорить кожного

Дата публікації: 29 квітня 2026 15:04
Пиріжки-бургери по-новому: домашній рецепт, який підкорить кожного
Пиріжки-бургери. Фото: кадр з відео

Це не просто пиріжки і не звичайні бургери — це поєднання двох улюблених страв в одному рецепті. М’яке тісто, соковита котлета та ароматний соус створюють ідеальний домашній смак. Такий варіант точно здивує і стане улюбленим на кожній кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 180 мл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • дріжджі пресовані — 20 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • борошно — 500 г;
  • масло вершкове — 40 г;
  • сіль — за смаком.

Для котлет:

  • фарш — 500 г;
  • сіль, перець, паприка — за смаком.

Для начинки:

  • цибуля — 1–2 шт.;
  • солоний огірок — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • цукор — 1 ст. л.

Для соусу:

  • кетчуп — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.
Приготування пиріжків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. У теплому молоці розчинити дріжджі та цукор і залишити на 15 хвилин.
  2. Додати жовток, борошно і сіль, замісити тісто, додати масло та вимісити до еластичності. Залишити підходити на 1 годину.
  3. Фарш змішати зі спеціями, сформувати котлети та обсмажити з двох боків до готовності. Окремо карамелізувати цибулю.
  4. Тісто поділити, розкачати, всередину викласти котлету, сир, соус, огірок і цибулю, сформувати пиріжок-бургер.
  5. Змастити яйцем, посипати кунжутом і запекти до золотистої скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
