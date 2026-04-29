Пиріжки-бургери по-новому: домашній рецепт, який підкорить кожного

Пиріжки-бургери. Фото: кадр з відео

Це не просто пиріжки і не звичайні бургери — це поєднання двох улюблених страв в одному рецепті. М’яке тісто, соковита котлета та ароматний соус створюють ідеальний домашній смак. Такий варіант точно здивує і стане улюбленим на кожній кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 180 мл.;

цукор — 1 ст. л.;

дріжджі пресовані — 20 г;

жовток — 1 шт.;

борошно — 500 г;

масло вершкове — 40 г;

сіль — за смаком.

Для котлет:

фарш — 500 г;

сіль, перець, паприка — за смаком.

Для начинки:

цибуля — 1–2 шт.;

солоний огірок — 1 шт.;

олія — для смаження;

цукор — 1 ст. л.

Для соусу:

кетчуп — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.

Приготування пиріжків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити дріжджі та цукор і залишити на 15 хвилин. Додати жовток, борошно і сіль, замісити тісто, додати масло та вимісити до еластичності. Залишити підходити на 1 годину. Фарш змішати зі спеціями, сформувати котлети та обсмажити з двох боків до готовності. Окремо карамелізувати цибулю. Тісто поділити, розкачати, всередину викласти котлету, сир, соус, огірок і цибулю, сформувати пиріжок-бургер. Змастити яйцем, посипати кунжутом і запекти до золотистої скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.