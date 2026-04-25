Пиріжки за 10 хвилин: для начинки знадобиться зелена цибуля та сир

Пиріжки за 10 хвилин: для начинки знадобиться зелена цибуля та сир

Дата публікації: 25 квітня 2026 13:44
Пиріжки за 10 хвилин: для начинки знадобиться зелена цибуля та сир
Смажені пиріжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці пиріжки — ідеальний варіант, коли хочеться чогось швидкого та домашнього. Ніжне тісто, соковита сирна начинка і аромат свіжої зелені роблять їх особливо смачними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • вода — 250 мл.;
  • олія — 50 мл.;
  • дріжджі — 5 г;
  • цукор — 5 г;
  • сіль — 3 г.

Для начинки:

  • сир — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • петрушка — 10 гілочок;
  • сметана — 50 г;
  • сіль, перець — за смаком.

Для смаження:

  • олія — 500 мл.
рецепт смажених пиріжків
Приготування пиріжків. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплій воді розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин.
  2. Додати борошно, сіль та олію, замісити м’яке тісто і залишити на 20 хвилин.
  3. Для начинки змішати сир, яйця, сметану, подрібнену зелень, сіль і перець.
  4. Розділити тісто на шматочки, розкачати, викласти начинку та сформувати пиріжки.
  5. Обсмажити у великій кількості розігрітої олії до золотистості з обох боків.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
