Пиріжки за 10 хвилин: для начинки знадобиться зелена цибуля та сир

Смажені пиріжки. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці пиріжки — ідеальний варіант, коли хочеться чогось швидкого та домашнього. Ніжне тісто, соковита сирна начинка і аромат свіжої зелені роблять їх особливо смачними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

вода — 250 мл.;

олія — 50 мл.;

дріжджі — 5 г;

цукор — 5 г;

сіль — 3 г.

Для начинки:

сир — 300 г;

яйця — 2 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

петрушка — 10 гілочок;

сметана — 50 г;

сіль, перець — за смаком.

Для смаження:

Читайте також:

олія — 500 мл.

Приготування пиріжків. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин. Додати борошно, сіль та олію, замісити м’яке тісто і залишити на 20 хвилин. Для начинки змішати сир, яйця, сметану, подрібнену зелень, сіль і перець. Розділити тісто на шматочки, розкачати, викласти начинку та сформувати пиріжки. Обсмажити у великій кількості розігрітої олії до золотистості з обох боків.

