Пиріжки за 10 хвилин: для начинки знадобиться зелена цибуля та сир
Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 13:44
Смажені пиріжки. Фото: smakuiemo.com.ua
Ці пиріжки — ідеальний варіант, коли хочеться чогось швидкого та домашнього. Ніжне тісто, соковита сирна начинка і аромат свіжої зелені роблять їх особливо смачними.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- вода — 250 мл.;
- олія — 50 мл.;
- дріжджі — 5 г;
- цукор — 5 г;
- сіль — 3 г.
Для начинки:
- сир — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- петрушка — 10 гілочок;
- сметана — 50 г;
- сіль, перець — за смаком.
Для смаження:
Читайте також:
- олія — 500 мл.
Спосіб приготування
- У теплій воді розчинити дріжджі з цукром і залишити на 10 хвилин.
- Додати борошно, сіль та олію, замісити м’яке тісто і залишити на 20 хвилин.
- Для начинки змішати сир, яйця, сметану, подрібнену зелень, сіль і перець.
- Розділити тісто на шматочки, розкачати, викласти начинку та сформувати пиріжки.
- Обсмажити у великій кількості розігрітої олії до золотистості з обох боків.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
