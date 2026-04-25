Пирожки за 10 минут: для начинки понадобится зеленый лук и творог

Жареные пирожки. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти пирожки — идеальный вариант, когда хочется чего-то быстрого и домашнего. Нежное тесто, сочная творожная начинка и аромат свежей зелени делают их особенно вкусными.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

вода — 250 мл.;

масло — 50 мл.;

дрожжи — 5 г;

сахар — 5 г;

соль — 3 г.

Для начинки:

творог — 300 г;

яйца — 2 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

петрушка — 10 веточек;

сметана — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Для жарки:

растительное масло — 500 мл.

Приготовление пирожков. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В теплой воде растворить дрожжи с сахаром и оставить на 10 минут. Добавить муку, соль и растительное масло, замесить мягкое тесто и оставить на 20 минут. Для начинки смешать творог, яйца, сметану, измельченную зелень, соль и перец. Разделить тесто на кусочки, раскатать, выложить начинку и сформировать пирожки. Обжарить в большом количестве разогретого масла до золотистости с обеих сторон.

Ваша пробная версия Premium закончилась