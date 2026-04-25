Пирожки за 10 минут: для начинки понадобится зеленый лук и творог

Пирожки за 10 минут: для начинки понадобится зеленый лук и творог

Дата публикации 25 апреля 2026 13:44
Пирожки за 10 минут: для начинки понадобится зеленый лук и творог
Жареные пирожки. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти пирожки — идеальный вариант, когда хочется чего-то быстрого и домашнего. Нежное тесто, сочная творожная начинка и аромат свежей зелени делают их особенно вкусными.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • вода — 250 мл.;
  • масло — 50 мл.;
  • дрожжи — 5 г;
  • сахар — 5 г;
  • соль — 3 г.

Для начинки:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • петрушка — 10 веточек;
  • сметана — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Для жарки:

  • растительное масло — 500 мл.
рецепт смажених пиріжків
Приготовление пирожков. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплой воде растворить дрожжи с сахаром и оставить на 10 минут.
  2. Добавить муку, соль и растительное масло, замесить мягкое тесто и оставить на 20 минут.
  3. Для начинки смешать творог, яйца, сметану, измельченную зелень, соль и перец.
  4. Разделить тесто на кусочки, раскатать, выложить начинку и сформировать пирожки.
  5. Обжарить в большом количестве разогретого масла до золотистости с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
