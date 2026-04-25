Пирожки за 10 минут: для начинки понадобится зеленый лук и творог
Дата публикации 25 апреля 2026 13:44
Жареные пирожки. Фото: smakuiemo.com.ua
Эти пирожки — идеальный вариант, когда хочется чего-то быстрого и домашнего. Нежное тесто, сочная творожная начинка и аромат свежей зелени делают их особенно вкусными.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- вода — 250 мл.;
- масло — 50 мл.;
- дрожжи — 5 г;
- сахар — 5 г;
- соль — 3 г.
Для начинки:
- творог — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- петрушка — 10 веточек;
- сметана — 50 г;
- соль, перец — по вкусу.
Для жарки:
- растительное масло — 500 мл.
Способ приготовления
- В теплой воде растворить дрожжи с сахаром и оставить на 10 минут.
- Добавить муку, соль и растительное масло, замесить мягкое тесто и оставить на 20 минут.
- Для начинки смешать творог, яйца, сметану, измельченную зелень, соль и перец.
- Разделить тесто на кусочки, раскатать, выложить начинку и сформировать пирожки.
- Обжарить в большом количестве разогретого масла до золотистости с обеих сторон.
