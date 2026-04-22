"Одесские лапти": рецепт самых вкусных пирожков с Привоза

Одесские лапти. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки недаром считаются легендой — их готовят на одесском Привозе уже много лет. Секрет в нежном тесте с кипятком, которое получается мягким и воздушным даже после жарки. Простой рецепт приготовления позволяет получить ароматные пирожки, которые буквально тают во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

дрожжи живые — 20 г;

сахар — 1,5 ч. л.;

молоко — 180 мл.;

соль — 1 ч. л.;

мука — 500 г;

кипяток — 180 мл.;

масло — 3 ст. л.

Для начинки:

картофель — по вкусу;

лук — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Дрожжи смешать с сахаром и теплым молоком, добавить соль и муку, замесить тесто. Влить кипяток, добавить масло и довести до мягкой, эластичной консистенции. Тесто разделить на части и сформировать заготовки. Картофель отварить и размять, смешать с обжаренным луком, солью и перцем. Выложить начинку на тесто, сформировать пирожки и слегка раскатать. Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.

