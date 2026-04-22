"Одесские лапти": рецепт самых вкусных пирожков с Привоза
Дата публикации 22 апреля 2026 15:04
Одесские лапти.
Эти пирожки недаром считаются легендой — их готовят на одесском Привозе уже много лет. Секрет в нежном тесте с кипятком, которое получается мягким и воздушным даже после жарки. Простой рецепт приготовления позволяет получить ароматные пирожки, которые буквально тают во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- дрожжи живые — 20 г;
- сахар — 1,5 ч. л.;
- молоко — 180 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- мука — 500 г;
- кипяток — 180 мл.;
- масло — 3 ст. л.
Для начинки:
- картофель — по вкусу;
- лук — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Дрожжи смешать с сахаром и теплым молоком, добавить соль и муку, замесить тесто.
- Влить кипяток, добавить масло и довести до мягкой, эластичной консистенции.
- Тесто разделить на части и сформировать заготовки.
- Картофель отварить и размять, смешать с обжаренным луком, солью и перцем.
- Выложить начинку на тесто, сформировать пирожки и слегка раскатать.
- Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.
