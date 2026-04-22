Главная Вкус "Одесские лапти": рецепт самых вкусных пирожков с Привоза

"Одесские лапти": рецепт самых вкусных пирожков с Привоза

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 15:04
Одесские лапти: рецепт самых вкусных пирожков с Привоза
Одесские лапти. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки недаром считаются легендой — их готовят на одесском Привозе уже много лет. Секрет в нежном тесте с кипятком, которое получается мягким и воздушным даже после жарки. Простой рецепт приготовления позволяет получить ароматные пирожки, которые буквально тают во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • дрожжи живые — 20 г;
  • сахар — 1,5 ч. л.;
  • молоко — 180 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — 500 г;
  • кипяток — 180 мл.;
  • масло — 3 ст. л.

Для начинки:

  • картофель — по вкусу;
  • лук — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
Приготовление пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Дрожжи смешать с сахаром и теплым молоком, добавить соль и муку, замесить тесто.
  2. Влить кипяток, добавить масло и довести до мягкой, эластичной консистенции.
  3. Тесто разделить на части и сформировать заготовки.
  4. Картофель отварить и размять, смешать с обжаренным луком, солью и перцем.
  5. Выложить начинку на тесто, сформировать пирожки и слегка раскатать.
  6. Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
