Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак "Одеські лапті": рецепт найсмачніших пиріжків з Привозу

"Одеські лапті": рецепт найсмачніших пиріжків з Привозу

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 15:04
Одеські лапті. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки недарма вважаються легендою — їх готують на одеському Привозі вже багато років. Секрет у ніжному тісті з окропом, яке виходить м’яким і повітряним навіть після смаження. Простий рецепт приготування дозволяє отримати ароматні пиріжки, які буквально тануть у роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • дріжджі живі — 20 г;
  • цукор — 1,5 ч. л.;
  • молоко — 180 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — 500 г;
  • окріп — 180 мл.;
  • олія — 3 ст. л.

Для начинки:

  • картопля — за смаком;
  • цибуля — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
рецепт пиріжків на сковороді
Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Дріжджі змішати з цукром і теплим молоком, додати сіль і борошно, замісити тісто. 
  2. Влити окріп, додати олію та довести до м’якої, еластичної консистенції.
  3. Тісто поділити на частини та сформувати заготовки.
  4. Картоплю відварити й розім’яти, змішати з обсмаженою цибулею, сіллю та перцем.
  5. Викласти начинку на тісто, сформувати пиріжки та злегка розкачати.
  6. Обсмажити на розігрітій сковорідці з обох боків до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Читайте також:

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

рецепт тісто пиріжки на сковороді
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації