"Одеські лапті": рецепт найсмачніших пиріжків з Привозу

Одеські лапті. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки недарма вважаються легендою — їх готують на одеському Привозі вже багато років. Секрет у ніжному тісті з окропом, яке виходить м’яким і повітряним навіть після смаження. Простий рецепт приготування дозволяє отримати ароматні пиріжки, які буквально тануть у роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

дріжджі живі — 20 г;

цукор — 1,5 ч. л.;

молоко — 180 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 500 г;

окріп — 180 мл.;

олія — 3 ст. л.

Для начинки:

картопля — за смаком;

цибуля — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Дріжджі змішати з цукром і теплим молоком, додати сіль і борошно, замісити тісто. Влити окріп, додати олію та довести до м’якої, еластичної консистенції. Тісто поділити на частини та сформувати заготовки. Картоплю відварити й розім’яти, змішати з обсмаженою цибулею, сіллю та перцем. Викласти начинку на тісто, сформувати пиріжки та злегка розкачати. Обсмажити на розігрітій сковорідці з обох боків до рум’яної скоринки.

