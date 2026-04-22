"Одеські лапті": рецепт найсмачніших пиріжків з Привозу
Дата публікації: 22 квітня 2026 15:04
Одеські лапті. Фото: gospodynka.com.ua
Ці пиріжки недарма вважаються легендою — їх готують на одеському Привозі вже багато років. Секрет у ніжному тісті з окропом, яке виходить м’яким і повітряним навіть після смаження. Простий рецепт приготування дозволяє отримати ароматні пиріжки, які буквально тануть у роті.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- дріжджі живі — 20 г;
- цукор — 1,5 ч. л.;
- молоко — 180 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 500 г;
- окріп — 180 мл.;
- олія — 3 ст. л.
Для начинки:
- картопля — за смаком;
- цибуля — за смаком;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Дріжджі змішати з цукром і теплим молоком, додати сіль і борошно, замісити тісто.
- Влити окріп, додати олію та довести до м’якої, еластичної консистенції.
- Тісто поділити на частини та сформувати заготовки.
- Картоплю відварити й розім’яти, змішати з обсмаженою цибулею, сіллю та перцем.
- Викласти начинку на тісто, сформувати пиріжки та злегка розкачати.
- Обсмажити на розігрітій сковорідці з обох боків до рум’яної скоринки.
